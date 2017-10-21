Глава Каталонии назвал действия Мадрида «атакой против демократии»

Глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал меры правительства Испании по урегулированию ситуации в автономии атакой против демократии.
Ранее премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии не позднее чем через полгода.
Карлес Пучдемон: «То, что сделало правительство Испании с Каталонией, — атака против демократии».
По словам регионального лидера, все предложения Барселоны начать диалог с Мадридом наталкивались на «молчание или репрессии».
Карлес Пучдемон: «Каталонцы приняли решение в ходе голосования, а правительство Испании аннулирует его в своих кабинетах. Я попрошу устроить заседание регионального парламента, посвященное попытке ликвидировать нашу демократию. То, что у нас есть, мы добились с помощью народа и демократии, мы не можем согласиться с этой атакой».
Также Пучдемон заявил, что верит в демократическую Европу и в то, что делает каталонское правительство. Кроме того, он отметил, что правительство Испании не может игнорировать тот факт, что женералитет (правительство) Каталонии появился намного раньше современной испанской конституции.
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
Карлес Пучдемон: «То, что сделало правительство Испании с Каталонией, — атака против демократии».
По словам регионального лидера, все предложения Барселоны начать диалог с Мадридом наталкивались на «молчание или репрессии».
Карлес Пучдемон: «Каталонцы приняли решение в ходе голосования, а правительство Испании аннулирует его в своих кабинетах. Я попрошу устроить заседание регионального парламента, посвященное попытке ликвидировать нашу демократию. То, что у нас есть, мы добились с помощью народа и демократии, мы не можем согласиться с этой атакой».
Также Пучдемон заявил, что верит в демократическую Европу и в то, что делает каталонское правительство. Кроме того, он отметил, что правительство Испании не может игнорировать тот факт, что женералитет (правительство) Каталонии появился намного раньше современной испанской конституции.
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
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