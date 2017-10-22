Ситуация в Каталонии: к чему приведет провозглашение независимости

За одну эту неделю дважды — жесточайшая реакция на два прошедших накануне референдума о независимости. Курды захотели отделиться от Ирака, и Ирак сразу вспомнил, что город Киркук, в котором курды обосновались, по дорожной карте им не принадлежит. Ввели войска, навели конституционный порядок, объявили референдум незаконным. И теперь вполне реальна угроза того, что курды повернут оружие, которым боролись с запрещенной в России группировкой ИГИЛ, против властей Ирака. А могли начать с переговоров. То же самое — в Каталонии.
Правительство Каталонии отправлено в отставку, главе автономии Пучдемону может грозить лет 30 за попытку госпереворота. И тут главный вопрос — что будет с каталонцами, которые плакали от радости на площади, когда объявляли результаты референдума?
Мариано Рахой, председатель правительства Испании: «В результате правительство вынуждено применить 155-ю статью конституции. Это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. Никогда не было. Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те, кто поставил себя вне закона и вне конституции».
Получается, разговаривать никто не собирается. И простой вопрос «ты меня уважаешь?» сегодня звучит уже как вызов. И этого вызова боятся даже те, кто вопрос задает, ведь президент Каталонии, которому народ ответил «да», очень быстро притормозил, получив простые новости — о том, что крупнейшие компании выводят из провинции деньги и закрывают офисы.
Подробности — в видеоматериале.
Мариано Рахой, председатель правительства Испании: «В результате правительство вынуждено применить 155-ю статью конституции. Это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. Никогда не было. Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те, кто поставил себя вне закона и вне конституции».
Получается, разговаривать никто не собирается. И простой вопрос «ты меня уважаешь?» сегодня звучит уже как вызов. И этого вызова боятся даже те, кто вопрос задает, ведь президент Каталонии, которому народ ответил «да», очень быстро притормозил, получив простые новости — о том, что крупнейшие компании выводят из провинции деньги и закрывают офисы.
Подробности — в видеоматериале.
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