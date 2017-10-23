Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Парламент Каталонии отложил заседание по независимости на 26 октября. Испания, Каталония, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарламент Каталонии отложил заседание по независимости на 26 октября

    Парламент Каталонии отложил заседание по независимости на 26 октября

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    Парламент Каталонии отложил заседание по независимости на 26 октября

    Парламент Каталонии отложил заседание по независимости на 26 октября

      Мадрид и Барселона готовятся к решающей схватке. Специальная комиссия испанского парламента сегодня начала планировать конкретные меры, чтобы лишить Каталонию автономии и ввести в регионе прямое правление. Голосование в Сенате по этому вопросу назначено на пятницу.

      Каталонский парламент намерен собраться на пленарную сессию днем раньше — вероятно, чтобы поставить Мадрид перед фактом независимости Каталонии. Ранее сообщалось, что глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявит о независимости уже сегодня. Но, очевидно, независимость региона снова откладывается. Сегодня в Барселоне депутаты предлагали оспорить действия центральных властей в суде, а левые партии призывали каталонцев к массовым акциям гражданского неповиновения.

      Сорайя Сантамария, вице-премьер Испании: «Как только статья 155 получит одобрение, глава женералитета уже не будет иметь статус президента Каталонии, он не сможет выполнять его функции и принимать и вводить в силу президентские решения. Ему перестанут платить как главе женералитета, и он лишится доступа к тому, что ранее имел».

      Луис Короминас, лидер фракции коалиции «Вместе за да»: «Что последует после того, как пройдут выборы за автономию, предложенные господином Рахоем? Он отправит 3 миллиона человек в тюрьму, тех, кто голосовал за независимость? Он сделал самый плохой выбор. Есть только один выход — двустороннее решение, как раз то, что предлагал Пучдемон в последние месяцы. Мы просим диалога, это то, чего мы хотели с самого начала»

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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