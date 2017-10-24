Напавший на журналистку «Эха Москвы» арестован

Суд арестовал на два месяца Бориса Грица, ранившего накануне журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Бориса Грица, напавшего накануне на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Ранее преступнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство. По словам следователя, Гриц частично признал вину, заявив, что не планировал убивать журналистку, передает ТАСС.
Об аресте преступника ходатайствовало следствие.
Следователь: «Гриц не имеет детей, постоянного места жительства и постоянного дохода, находясь на свободе, он может скрыться».
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Неизвестный брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам. Фельгенгауэр сейчас находится в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского, она перенесла операцию.
Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, который работал в Москве репетитором по физике и математике. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили психиатрическую экспертизу. Уголовным делом по факту нападения займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.
Ранее преступнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство. По словам следователя, Гриц частично признал вину, заявив, что не планировал убивать журналистку, передает ТАСС.
Об аресте преступника ходатайствовало следствие.
Следователь: «Гриц не имеет детей, постоянного места жительства и постоянного дохода, находясь на свободе, он может скрыться».
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Неизвестный брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам. Фельгенгауэр сейчас находится в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского, она перенесла операцию.
Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, который работал в Москве репетитором по физике и математике. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили психиатрическую экспертизу. Уголовным делом по факту нападения займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.
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