Врачи рассказали о состоянии раненой журналистки «Эха Москвы»

Татьяна Фельгенгауэр, перенесшая накануне операцию, находится в сознании, сообщил директор НИИ имени Склифосовского.
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, получившая накануне серьезное ранение ножом, находится в сознании, ее состояние стабильно тяжелое. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
Сергей Петриков, директор НИИ имени Склифосовского: «Она находится в стабильно тяжелом состоянии — это состояние, в котором находится пациент после такого ранения. Пациентка в сознании».
Петриков рассказал, что операция, проведенная накануне, позволила устранить «все последствия, связанные с ранением», и что голосовые связки ведущей не повреждены. Он не стал раскрывать подробностей операции, так как семья журналистки попросила этого не делать. Пока неизвестно, какой курс реабилитации будет назначен журналистке: Петриков сообщил, что во вторник вечером состоится второй консилиум врачей, на котором это будет решено.
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Неизвестный брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.
Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, который работал в Москве репетитором по физике и математике. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили психиатрическую экспертизу. Уголовным делом по факту нападения займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.
Сергей Петриков, директор НИИ имени Склифосовского: «Она находится в стабильно тяжелом состоянии — это состояние, в котором находится пациент после такого ранения. Пациентка в сознании».
Петриков рассказал, что операция, проведенная накануне, позволила устранить «все последствия, связанные с ранением», и что голосовые связки ведущей не повреждены. Он не стал раскрывать подробностей операции, так как семья журналистки попросила этого не делать. Пока неизвестно, какой курс реабилитации будет назначен журналистке: Петриков сообщил, что во вторник вечером состоится второй консилиум врачей, на котором это будет решено.
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Неизвестный брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.
Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, который работал в Москве репетитором по физике и математике. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили психиатрическую экспертизу. Уголовным делом по факту нападения займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.
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