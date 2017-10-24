Нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по особо важным делам

смотреть «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

Сегодня следствие также будет просить суд об аресте подозреваемого в нападении на 32-летнюю журналистику. Напавший на Татьяну Фельгенгауэр 48-летний Борис Гриц задержан, ему назначено проведение психиатрической экспертизы.Фельгенгауэр в состоянии средней тяжести сегодня перевели в послеоперационную палату.Напомним, что накануне днем 48-летний гражданин Израиля проник на радиостанцию и пытался зарезать журналистку. На допросе подозреваемый Борис Гриц сообщил, что Фельгенгауэр «телепатически» его насиловала.