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    Нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по особо важным делам

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    • Фото: a-komitet.ru, twitter.com
    Нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по особо важным делам

    Нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по особо важным делам

    Нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по особо важным делам
  • Фото: a-komitet.ru, twitter.com

    • Уголовное дело о покушении на убийство журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.

    Сегодня следствие также будет просить суд об аресте подозреваемого в нападении на 32-летнюю журналистику. Напавший на Татьяну Фельгенгауэр 48-летний Борис Гриц задержан, ему назначено проведение психиатрической экспертизы.

    Фельгенгауэр в состоянии средней тяжести сегодня перевели в послеоперационную палату.

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    Напомним, что накануне днем 48-летний гражданин Израиля проник на радиостанцию и пытался зарезать журналистку. На допросе подозреваемый Борис Гриц сообщил, что Фельгенгауэр «телепатически» его насиловала.

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