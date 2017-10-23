«Следит за мной непрерывно»: в Сети нашли дневник напавшего на ведущую «Эхо Москвы»

Борис Гриц, задержанный за нападение на редакцию радиостанции «Эхом Москвы», утверждал, что ведущая Татьяна Фельгенгауэр находится с ним в «телепатическом контакте».
О том, что подозреваемый обрушивался на журналистку с обвинениями, стало известно из его интернет-дневника. В частности, мужчина утверждал, что Фельгенгауэр «экспериментирует» с его сердцем и дыханием, а также говорил, что на журналистку работают какие-то хакеры.
Кроме того, Гриц заявлял, что ведущая использует его для «удовлетворения своей похоти» и непрерывно следит за ним.
Борис Гриц: «То, что сейчас происходит, — это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днем, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания».
Также в своем блоге Гриц рассказал, что обращался к экстрасенсам и просил сотрудников «Эхо Москвы» повлиять на Фельгенгауэр. При этом мужчина говорил, что для журналистки «последствия могут быть очень неприятными».
Борис Гриц: «Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными. Я не знаю, за что этот человек мстит мне, но так ведут себя только с врагами».
Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
Ранее сообщалось, что злоумышленник является уроженцем Грузии, который последнее время проживал в Израиле. Теперь мужчине грозит отвественность по статье «Покушение на убийство». Также задержанного ждет психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.
После нападения Татьяна Фельгенгауэр попала в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывается вся необходимая помощь, ее жизни ничто не угрожает.
Кроме того, Гриц заявлял, что ведущая использует его для «удовлетворения своей похоти» и непрерывно следит за ним.
Борис Гриц: «То, что сейчас происходит, — это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днем, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания».
Также в своем блоге Гриц рассказал, что обращался к экстрасенсам и просил сотрудников «Эхо Москвы» повлиять на Фельгенгауэр. При этом мужчина говорил, что для журналистки «последствия могут быть очень неприятными».
Борис Гриц: «Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными. Я не знаю, за что этот человек мстит мне, но так ведут себя только с врагами».
Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
Ранее сообщалось, что злоумышленник является уроженцем Грузии, который последнее время проживал в Израиле. Теперь мужчине грозит отвественность по статье «Покушение на убийство». Также задержанного ждет психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.
После нападения Татьяна Фельгенгауэр попала в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывается вся необходимая помощь, ее жизни ничто не угрожает.
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