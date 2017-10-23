Названо имя злоумышленника, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

Стало известно имя
48-летнего мужчины, который проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
Имя обнародовала радиостанция «Эхо Москвы» в своем Twitter. Сообщалось, что мужчину зовут Борис Герц, однако позже появилось уточнение.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что задержанный, по предварительным данным, является гражданином Израиля, родившимся в Грузии.
Напомним, сегодня мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. После атаки злоумышленник был задержан охранником и передан правоохранительным органам.
По факту нападения на журналистку «Эхо Москвы» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в СКР. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
В настоящий момент Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ им. Склифосовского. Ее жизни ничто не угрожает. Врачи проводят журналистке операцию.
По уточненным данным, фамилия нападавшего Гриц, а не Герц, как сообщалось ранее.— Эхо Москвы (@EchoMskRu) 23 октября 2017 г.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что задержанный, по предварительным данным, является гражданином Израиля, родившимся в Грузии.
Напомним, сегодня мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. После атаки злоумышленник был задержан охранником и передан правоохранительным органам.
По факту нападения на журналистку «Эхо Москвы» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в СКР. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
В настоящий момент Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ им. Склифосовского. Ее жизни ничто не угрожает. Врачи проводят журналистке операцию.
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