Сестра Армена Джигарханяна вступилась за его жену

На днях
82-летний Армен Джигарханян официально заявил: его жена — воровка, а он подает на развод. По словам народного артиста, Виталина втайне от него переписала на себя три квартиры в Москве и не пускает актера на порог собственного театра.
За скандалом в знаменитом семействе неделю следит вся страна. Переживает ли молодая жена Джигарханяна предстоящий развод или она уже вовсю отмечает начало свободной жизни?
На эксклюзивных кадрах запечатлено, как Виталина едва стоит на ногах, а помощница ведет ее под руку, прикрывает сумкой, чтобы никто не видел ее стеклянных глаз и опухшего лица. Молодая жена Джигарханяна закрывает голову руками. И на все вопросы отмалчивается. Помощница заявила, что Виталина не пьяна. У нее нервный срыв после того, как Армен Джигарханян на всю страну обвинил ее в воровстве.
На защиту Виталины встала родная сестра Джигарханяна — Марина. Она живет и работает в Санкт-Петербурге, но со знаменитым братом и невесткой общается постоянно. Женщина уверена: молодая жена одним своим присутствием продлевает Армену Джигарханяну жизнь.
Марина Джигарханян: «Потрясающая женщина, рядом с ней он как за каменной стеной просто. Я безумно рада, что он нашел такого человека, которая ему заменила все, понимаете? Она и жена, и сестра, и подруга, и нянька».
Сестра Джигарханяна просит не торопиться с выводами и не обвинять Виталину в воровстве и мошенничестве, пока нет доказательств. Армен Джигарханян мог заявить о краже сгоряча. Он человек вспыльчивый, с букетом болезней и в возрасте.
Марина Джигарханян: «Если бы не она, не знаю, что было бы с Арменом Борисовичем. Я далеко, понимаете, я уехала и приехала. Кто-то должен быть рядом. У него были и болезни, кто был рядом? Была вот Виталина, которая его выхаживала».
История отношений Виталины и Джигарханяна известна до мельчайших подробностей личному костюмеру народного артиста, которая была лучшей подругой актера, пока он не женился на Виталине. Она уверена: слишком поздно у Джигарханяна открылись глаза. В театре давно ходят слухи, что молодая жена прибрала к рукам имущество актера. А помощница Виталины обвиняет друзей Джигарханяна. По ее словам, они «напели» актеру о том, что молодая жена хочет пустить его по миру.
Подробности громкого скандала — в видеоматериале программы «Ты не поверишь!».
На эксклюзивных кадрах запечатлено, как Виталина едва стоит на ногах, а помощница ведет ее под руку, прикрывает сумкой, чтобы никто не видел ее стеклянных глаз и опухшего лица. Молодая жена Джигарханяна закрывает голову руками. И на все вопросы отмалчивается. Помощница заявила, что Виталина не пьяна. У нее нервный срыв после того, как Армен Джигарханян на всю страну обвинил ее в воровстве.
На защиту Виталины встала родная сестра Джигарханяна — Марина. Она живет и работает в Санкт-Петербурге, но со знаменитым братом и невесткой общается постоянно. Женщина уверена: молодая жена одним своим присутствием продлевает Армену Джигарханяну жизнь.
Марина Джигарханян: «Потрясающая женщина, рядом с ней он как за каменной стеной просто. Я безумно рада, что он нашел такого человека, которая ему заменила все, понимаете? Она и жена, и сестра, и подруга, и нянька».
Сестра Джигарханяна просит не торопиться с выводами и не обвинять Виталину в воровстве и мошенничестве, пока нет доказательств. Армен Джигарханян мог заявить о краже сгоряча. Он человек вспыльчивый, с букетом болезней и в возрасте.
Марина Джигарханян: «Если бы не она, не знаю, что было бы с Арменом Борисовичем. Я далеко, понимаете, я уехала и приехала. Кто-то должен быть рядом. У него были и болезни, кто был рядом? Была вот Виталина, которая его выхаживала».
История отношений Виталины и Джигарханяна известна до мельчайших подробностей личному костюмеру народного артиста, которая была лучшей подругой актера, пока он не женился на Виталине. Она уверена: слишком поздно у Джигарханяна открылись глаза. В театре давно ходят слухи, что молодая жена прибрала к рукам имущество актера. А помощница Виталины обвиняет друзей Джигарханяна. По ее словам, они «напели» актеру о том, что молодая жена хочет пустить его по миру.
Подробности громкого скандала — в видеоматериале программы «Ты не поверишь!».
Комментарии