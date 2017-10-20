Следователи рассматривают две версии смерти актера Марьянова

По делу о смерти артиста Дмитрия Марьянова назначены экспертизы и допрошены свидетели.
Следствие рассматривает две версии о причинах смерти актера Марьянова. Одна из них — отказ бригады скорой оперативно прибыть на помощь, а вторая — некачественное оказание услуг в частной клинике, где перед смертью лечился актер.
ГСУ СК по Московской области: «Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром „Феникс“, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».
В ведомстве заявили, что в рамках расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъяты документация и записи разговоров, связанные с вызовом скорой Марьянову. В клинике «Феникс», где незадолго до смерти проходил лечение актер, провели обыски.
ГСУ СК по Московской области: «Произведен обыск в реабилитационной клинике „Феникс“, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьнова в указанном центре».
Ранее следователи возбудили дело после гибели Дмитрия Марьянова по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков признал ошибку диспетчера скорой, принимавшей вызов о Марьянове. Марков уточнил, что она не должна была вставлять в разговор комментарии о количестве вызовов, передает «Интерфакс».
Дмитрий Марков: «У нас есть регламент ведения диалога. В частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: „Вызовов много, ждите“. Очевидно нарушение в приеме вызова».
По стандарту скорая должна была приехать к Марьянову в течение 20 минут, уточнил министр. Получившая вызов диспетчер занималась перегруппировкой скорых, чтобы отправить бригаду медиков к актеру. Но в результате вызов был отменен по просьбе самих звонивших.
Марков рассказал, что диспетчер из-за сложившейся ситуации приняла решение уволиться и написала заявление по собственному желанию.
Напомним, Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне. Звонок в скорую поступил из клиники «Феникс», где актер лечил позвоночник. После отказа диспетчера оперативно отправить бригаду на вызов, сотрудники реабилитационного центра повезли его в больницу на собственном транспорте. Но по дороге Марьянов скончался.
ГСУ СК по Московской области: «Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром „Феникс“, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».
В ведомстве заявили, что в рамках расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъяты документация и записи разговоров, связанные с вызовом скорой Марьянову. В клинике «Феникс», где незадолго до смерти проходил лечение актер, провели обыски.
ГСУ СК по Московской области: «Произведен обыск в реабилитационной клинике „Феникс“, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьнова в указанном центре».
Ранее следователи возбудили дело после гибели Дмитрия Марьянова по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков признал ошибку диспетчера скорой, принимавшей вызов о Марьянове. Марков уточнил, что она не должна была вставлять в разговор комментарии о количестве вызовов, передает «Интерфакс».
Дмитрий Марков: «У нас есть регламент ведения диалога. В частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: „Вызовов много, ждите“. Очевидно нарушение в приеме вызова».
По стандарту скорая должна была приехать к Марьянову в течение 20 минут, уточнил министр. Получившая вызов диспетчер занималась перегруппировкой скорых, чтобы отправить бригаду медиков к актеру. Но в результате вызов был отменен по просьбе самих звонивших.
Марков рассказал, что диспетчер из-за сложившейся ситуации приняла решение уволиться и написала заявление по собственному желанию.
Напомним, Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне. Звонок в скорую поступил из клиники «Феникс», где актер лечил позвоночник. После отказа диспетчера оперативно отправить бригаду на вызов, сотрудники реабилитационного центра повезли его в больницу на собственном транспорте. Но по дороге Марьянов скончался.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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