Актера Дмитрия Марьянова похоронили в Москве

Актера Дмитрия Марьянова похоронили в среду на Химкинском кладбище.
Похороны актера Дмитрия Марьянова прошли на Химкинском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости сообщил актер Георгий Мартиросян.
Прощание с актером прошло в среду утром в московском Доме кино. Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги. Всего церемонию посетили более тысячи человек.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.
При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Прощание с актером прошло в среду утром в московском Доме кино. Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги. Всего церемонию посетили более тысячи человек.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.
При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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