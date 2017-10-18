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    Актера Дмитрия Марьянова похоронили в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    Актера Дмитрия Марьянова похоронили в Москве

    Актера Дмитрия Марьянова похоронили в Москве

    Актера Дмитрия Марьянова похоронили в Москве
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Актера Дмитрия Марьянова похоронили в среду на Химкинском кладбище.

    Похороны актера Дмитрия Марьянова прошли на Химкинском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости сообщил актер Георгий Мартиросян.

    Прощание с актером прошло в среду утром в московском Доме кино. Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги. Всего церемонию посетили более тысячи человек.

    Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.

    При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.

    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


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