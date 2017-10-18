Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Актера Дмитрия Марьянова аплодисментами проводили в последний путь

    3 комментария
    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Актера Дмитрия Марьянова аплодисментами проводили в последний путь

    Актера Дмитрия Марьянова аплодисментами проводили в последний путь

    Актера Дмитрия Марьянова аплодисментами проводили в последний путь
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • В Доме кино в Москве прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым.

    Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги, в том числе Алексей Кортнев Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган и многие другие. Всего церемонию посетили более тысячи человек.

    Дмитрий Певцов, актер: «Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком».

    Андрей Андреев, актер: «Он всю жизнь торопился жить. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик».

    Гроб с телом артиста, который был установлен в окружении венков и цветов, вынесли под бурные и продолжительные аплодисменты, передает РИА Новости.

    Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.

    При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.

    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


    Новости по теме

    Умер актер Дмитрий Марьянов

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru