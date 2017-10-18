Актера Дмитрия Марьянова аплодисментами проводили в последний путь

В Доме кино в Москве прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым.
Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги, в том числе Алексей Кортнев Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган и многие другие. Всего церемонию посетили более тысячи человек.
Дмитрий Певцов, актер: «Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком».
Андрей Андреев, актер: «Он всю жизнь торопился жить. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик».
Гроб с телом артиста, который был установлен в окружении венков и цветов, вынесли под бурные и продолжительные аплодисменты, передает РИА Новости.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.
При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Дмитрий Певцов, актер: «Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком».
Андрей Андреев, актер: «Он всю жизнь торопился жить. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик».
Гроб с телом артиста, который был установлен в окружении венков и цветов, вынесли под бурные и продолжительные аплодисменты, передает РИА Новости.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Похоронят актера на Химкинском кладбище.
При этом поступали сообщения о том, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов, сославшись на перегруженность службы. Однако в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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