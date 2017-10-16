Обстоятельствами смерти актера Дмитрия Марьянова занялся СК

Подмосковный Минздрав и следователи СК проводят проверку. Сотрудники ведомств выясняют, своевременно ли бригада скорой помощи выехала к актеру Дмитрию Марьянову. Он скончался накануне вечером.
Актер Александр Носик не может поверить, что жизнь его друга Дмитрия Марьянова оборвалась так внезапно. Возможно, все могло быть иначе, если бы медики скорой отреагировали на вызов оперативно.
Александр Носик, актер: «Причем не первый случай и с человеком, которого все знают. Так ушел еще один очень большой человек — тоже скорая не разобралась. Кто-то не приезжает, потому что далеко ехать. Я думаю, эти вопросы надо задать министерству здравоохранения, почему скорая решает, куда выезжать, а куда нет».
Дмитрий Марьянов отдыхал на даче в подмосковной Лобне. С самого утра жаловался на недомогания. А потом он потерял сознание. Те, кто находился рядом, звонили в скорую: но там сообщили, что вызовов слишком много, служба якобы перегружена и приехать оперативно медики якобы не смогут. Друзья на своей машине повезли Дмитрия в больницу. Превысили скорость, их остановили на посту ДПС. Узнав причину, полицейские вызвались сопроводить их до медучреждения. На руках актера занесли в приемный покой. Но когда подошли врачи, им оставалось лишь констатировать смерть Дмитрия Марьянова. Теперь близким, коллегам и поклонникам не дает покоя вопрос: а может, его могли бы спасти?
Лолита Милявская: «Господи, ну почему у скорой сегодня было много вызовов. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов! Или есть еще такая „медицина“ где-то??! Соболезнования родным и близким!»
По правилам скорая обязана приехать к больному в течение 20 минут. В Следственном комитете и Минздраве уже заявили, что проводят проверку. Выясняют, что ответил диспетчер, все переговоры записываются. Медики сообщили, что звонившие сами отменили вызов буквально через 4 минуты и сообщили, что доставят больного на личном авто.
Поклонники прощаются с символом целого поколения: для них не стало Радуги — карьера Марьянова началась именно с этой роли в советском музыкальном фильме. Его герой пел голосом Владимира Преснякова-младшего. И обладал волшебным даром прыгать дальше всех.
По этой улыбке его узнавали и потом, когда он вырос из образа романтичного мальчишки. Зрители точно не устанут пересматривать «День радио», где он сыграл диджея Диму, фильм «Боец» и другие его все без исключения яркие работы.
Виталий Абдулов, актер: «Наша работа, она такая, мы часто не задумываемся о здоровье. Несерьёзно он относился к здоровью Я не считаю правильным искать виноватых, не к этому разговор, лучше бы мужики подумали и пошли бы лишний раз проверили здоровье».
Александр Носик, актер: «Причем не первый случай и с человеком, которого все знают. Так ушел еще один очень большой человек — тоже скорая не разобралась. Кто-то не приезжает, потому что далеко ехать. Я думаю, эти вопросы надо задать министерству здравоохранения, почему скорая решает, куда выезжать, а куда нет».
Дмитрий Марьянов отдыхал на даче в подмосковной Лобне. С самого утра жаловался на недомогания. А потом он потерял сознание. Те, кто находился рядом, звонили в скорую: но там сообщили, что вызовов слишком много, служба якобы перегружена и приехать оперативно медики якобы не смогут. Друзья на своей машине повезли Дмитрия в больницу. Превысили скорость, их остановили на посту ДПС. Узнав причину, полицейские вызвались сопроводить их до медучреждения. На руках актера занесли в приемный покой. Но когда подошли врачи, им оставалось лишь констатировать смерть Дмитрия Марьянова. Теперь близким, коллегам и поклонникам не дает покоя вопрос: а может, его могли бы спасти?
Лолита Милявская: «Господи, ну почему у скорой сегодня было много вызовов. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов! Или есть еще такая „медицина“ где-то??! Соболезнования родным и близким!»
По правилам скорая обязана приехать к больному в течение 20 минут. В Следственном комитете и Минздраве уже заявили, что проводят проверку. Выясняют, что ответил диспетчер, все переговоры записываются. Медики сообщили, что звонившие сами отменили вызов буквально через 4 минуты и сообщили, что доставят больного на личном авто.
Поклонники прощаются с символом целого поколения: для них не стало Радуги — карьера Марьянова началась именно с этой роли в советском музыкальном фильме. Его герой пел голосом Владимира Преснякова-младшего. И обладал волшебным даром прыгать дальше всех.
По этой улыбке его узнавали и потом, когда он вырос из образа романтичного мальчишки. Зрители точно не устанут пересматривать «День радио», где он сыграл диджея Диму, фильм «Боец» и другие его все без исключения яркие работы.
Виталий Абдулов, актер: «Наша работа, она такая, мы часто не задумываемся о здоровье. Несерьёзно он относился к здоровью Я не считаю правильным искать виноватых, не к этому разговор, лучше бы мужики подумали и пошли бы лишний раз проверили здоровье».
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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