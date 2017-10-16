Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Минздрав Подмосковья: друзья Марьянова сами отменили вызов скорой

    комментировать
    • Фото: Шеметов Максим / ТАСС
    Минздрав Подмосковья: друзья Марьянова сами отменили вызов скорой

    Минздрав Подмосковья: друзья Марьянова сами отменили вызов скорой

    Минздрав Подмосковья: друзья Марьянова сами отменили вызов скорой
  • Фото: Шеметов Максим / ТАСС

    • В Минздраве Московской области утверждают, что друзья актера, позвонившие в скорую, через несколько минут отменили вызов. Звонившие заявили, что самостоятельно доставят Марьянова в больницу.

    Подмосковный Минздрав провел служебную проверку после того, как в СМИ появилась информация об отказе скорой помощи оперативно выехать на вызов из-за загруженности. По результатам проверки в ведомстве заявили, что друзья Марьянова сами отменили вызов, передает ТАСС.

    Пресс-служба Минздрава Московской области: «По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 по Москве. В 19:07 звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно».

    Друзья Марьянова повезли его в больницу в подмосковной Лобне на машине, но по дороге он скончался. Между тем информацией СМИ об отказе медиков оперативно выехать на вызов заинтересовались в Следственном комитете.

    ГСУ СК по Московской области: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    Дмитрий Марьянов скончался накануне, 15 октября, в возрасте 47 лет. По предварительным данным, у актера оторвался тромб.

    смотретьСМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    СМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    Актер был известен зрителям многими работами в кино, в том числе в «Дне радио», «Графине де Монсоро», «Выше радуги», картине «Дорогая Елена Сергеевна». Кроме того, он играл в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


    Новости по теме

    Умер актер Дмитрий Марьянов

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru