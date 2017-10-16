Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Причина смерти актера Дмитрия Марьянова, скорее всего, не криминальная.
По предварительным данным, у Марьянова оторвался тромб. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.
Источник: «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы».
Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье. Актер внезапно почувствовал себя плохо, когда ехал в машине на месте пассажира. Водитель остановился у поста ГАИ. Оттуда Марьянова на скорой доставили в больницу города Лобня, но спасти артиста так и не удалось.
Марьянову стало плохо на даче. Знакомые вызвали скорую помощь, однако медики якобы сообщили, что «сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно». В итоге друзьям пришлось везти актера на своей машине. Эта информация проверяется.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро». Сыграл главную роль в телевизионном многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева».
Источник: «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы».
Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье. Актер внезапно почувствовал себя плохо, когда ехал в машине на месте пассажира. Водитель остановился у поста ГАИ. Оттуда Марьянова на скорой доставили в больницу города Лобня, но спасти артиста так и не удалось.
Марьянову стало плохо на даче. Знакомые вызвали скорую помощь, однако медики якобы сообщили, что «сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно». В итоге друзьям пришлось везти актера на своей машине. Эта информация проверяется.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро». Сыграл главную роль в телевизионном многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева».
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