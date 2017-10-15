СМИ: врачи скорой помощи отказались ехать на вызов к умирающему Дмитрию Марьянову

Умирающего актера Дмитрия Марьянова повезли в больницу друзья, потому что у скорой было слишком много вызовов.
Напомним, новость о смерти Дмитрия Марьянова появилась вечером 15 октября. Артист умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. Как сообщает «Комсомольская правда», друзьям актера пришлось везти его на своей машине в больницу, так как в скорой им заявили, что «сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно».
Сообщается, что актер жаловался на здоровье с самого утра 15 октября. Он отдыхал с друзьями на даче в Лобне и постоянно повторял, что у него болят нога и спина. Неожиданно после обеда ему стало резко хуже. Он упал и потерял сознание. Как сообщила представитель актера Алевтина Кунгурова, подробности случившегося «появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно».
Тем временем стало известно, что Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне после публикаций о том, что Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за того, что скорая якобы отказалась ехать к нему на вызов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, «территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту». Также сообщается, что Министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что актер мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему.
Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что смерть актера не носит криминального характера. По предварительной информации, он умер от оторвавшегося тромба.
Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других. Он снимался в фильмах и сериалах, музыкальных спектаклях. Актер стал известен после роли в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Также он сыграл одного из радиоведущих в популярном фильме «День Радио».
Сообщается, что актер жаловался на здоровье с самого утра 15 октября. Он отдыхал с друзьями на даче в Лобне и постоянно повторял, что у него болят нога и спина. Неожиданно после обеда ему стало резко хуже. Он упал и потерял сознание. Как сообщила представитель актера Алевтина Кунгурова, подробности случившегося «появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно».
Тем временем стало известно, что Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне после публикаций о том, что Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за того, что скорая якобы отказалась ехать к нему на вызов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, «территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту». Также сообщается, что Министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что актер мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему.
Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что смерть актера не носит криминального характера. По предварительной информации, он умер от оторвавшегося тромба.
Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других. Он снимался в фильмах и сериалах, музыкальных спектаклях. Актер стал известен после роли в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Также он сыграл одного из радиоведущих в популярном фильме «День Радио».
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