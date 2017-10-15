СМИ: умер актер Дмитрий Марьянов

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщило о смерти российского актера Дмитрия Марьянова.
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Сообщается, что 47-летний Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьями в качестве пассажира.
Из сообщения источника: «Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета скорой помощи доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось».
О смерти актера также сообщил Агентству городских новостей «Москва» его коллега Марат Башаров.
Марат Башаров: «Мне сообщили о смерти Дмитрия по телефону. Для меня эта новость стала шоком. Мы вместе много играли, вместе рыбачили. Недавно с женой мы были на спектакле „Игра в правду“, где Дмитрий играл».
Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других. Он снимался в фильмах и сериалах, музыкальных спектаклях. Актер стал известен после роли в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Также он сыграл одного из радиоведущих в популярном фильме «День Радио».
Из сообщения источника: «Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета скорой помощи доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось».
О смерти актера также сообщил Агентству городских новостей «Москва» его коллега Марат Башаров.
Марат Башаров: «Мне сообщили о смерти Дмитрия по телефону. Для меня эта новость стала шоком. Мы вместе много играли, вместе рыбачили. Недавно с женой мы были на спектакле „Игра в правду“, где Дмитрий играл».
Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других. Он снимался в фильмах и сериалах, музыкальных спектаклях. Актер стал известен после роли в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Также он сыграл одного из радиоведущих в популярном фильме «День Радио».
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