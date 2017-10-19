После гибели актера Марьянова работу скорой помощи обсудили в Думе

В нижней палате парламента обсуждали меры, способные повысить оперативность скорой помощи. Поводом для заседания круглого стола стала смерть актера Дмитрия Марьянова. Сообщалось, что умирающего артиста привезли в больницу его друзья, якобы служба скорой помощи была перегружена и диспетчер не смог оперативно отправить бригаду. На слуху и жуткий случай в Пензе, где прибытия врачей не дождался мальчик, которого сбила машина.
ДТП, вызов скорой, отказ диспетчера, гибель пострадавшего, проверка Следственного комитета, но человека-то уже не вернуть. В Пензе ждал и не дождался неотложки 9-летний мальчик. Оператор не стал отправлять карету скорой на помощь сбитому машиной ребенку, потому что лечебное учреждение, куда поступил звонок, не обслуживало тот район, где случилось ЧП.
Как под копирку в Пензе и Подмосковье произошли сразу несколько историй, поражающие поведением диспетчеров, которые с безразличием реагировали на мольбы о помощи перепуганных и растерянных людей, которые пытались спасти чью-то жизнь. Актера Дмитрия Марьянова похоронили накануне, но запись разговора с оператором родные и близкие актера будут прокручивать у себя в голове еще долго.
Два вроде бы частных случая, где виновные, несомненно, будут найдены и понесут наказание, не вызвали бы такой общественный резонанс, если бы проблемы эти не касались каждого. Об этом говорили сегодня уже в Госдуме. Депутаты и эксперты круглого стола, который прошел по инициативе «Народного контроля» и участников проекта «Здоровье нации», тоже прослушали запись вызова скорой актеру Марьянову. Реалии работы неотложки стали темой острой дискуссии депутатов и экспертов.
Все бы ничего, если бы можно было ограничиться записью в книге жалоб и предложений, но речь подчас идет о минутах и секундах, которые отделяют жизнь от смерти. И об этом нужно думать и врачам, и пациентам.
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, выводы экспертов были не столько тревожными, сколько объективными и конструктивными. Например, в Москве и Подмосковье нормы работы скорой были пересмотрены уже несколько раз, так что собственные болячки в Минздраве знают.
Может быть, не все в курсе, но для общения с диспетчером скорой существует определенный алгоритм. Адрес, пол, возраст пострадавшего, в сознании он или нет. Это первое, что нужно четко сообщить оператору. После этого спрашивать должен уже звонящий. У оператора необходимо уточнить номер наряда, под которым кодируется вся информация о вызове и дальнейшей судьбе пациента. Номер этот потребуется и службе линейного контроля, это что-то вроде службы внутренней безопасности скорой, если действия бригады неотложки окажутся некомпетентными.
После гибели актера Дмитрия Марьянова диспетчера сняли с работы в течении 30 минут, был уволен и координатор диспетчерской службы. Порядок оказания скорой медицинской помощи на самом деле уже давно и предельно четко прописан на федеральном уровне. Впрочем, в регионах подобные документы, где была бы конкретизирована местная специфика, приняты еще не везде, но перекладывать всю ответственность на врачей все же не стоит.
Прежде чем вызывать неотложку, эксперты советуют крепко подумать, насколько этот вызов действительно является неотложным, может, кому-то скорая помощь нужна больше.
Как под копирку в Пензе и Подмосковье произошли сразу несколько историй, поражающие поведением диспетчеров, которые с безразличием реагировали на мольбы о помощи перепуганных и растерянных людей, которые пытались спасти чью-то жизнь. Актера Дмитрия Марьянова похоронили накануне, но запись разговора с оператором родные и близкие актера будут прокручивать у себя в голове еще долго.
Два вроде бы частных случая, где виновные, несомненно, будут найдены и понесут наказание, не вызвали бы такой общественный резонанс, если бы проблемы эти не касались каждого. Об этом говорили сегодня уже в Госдуме. Депутаты и эксперты круглого стола, который прошел по инициативе «Народного контроля» и участников проекта «Здоровье нации», тоже прослушали запись вызова скорой актеру Марьянову. Реалии работы неотложки стали темой острой дискуссии депутатов и экспертов.
Все бы ничего, если бы можно было ограничиться записью в книге жалоб и предложений, но речь подчас идет о минутах и секундах, которые отделяют жизнь от смерти. И об этом нужно думать и врачам, и пациентам.
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, выводы экспертов были не столько тревожными, сколько объективными и конструктивными. Например, в Москве и Подмосковье нормы работы скорой были пересмотрены уже несколько раз, так что собственные болячки в Минздраве знают.
Может быть, не все в курсе, но для общения с диспетчером скорой существует определенный алгоритм. Адрес, пол, возраст пострадавшего, в сознании он или нет. Это первое, что нужно четко сообщить оператору. После этого спрашивать должен уже звонящий. У оператора необходимо уточнить номер наряда, под которым кодируется вся информация о вызове и дальнейшей судьбе пациента. Номер этот потребуется и службе линейного контроля, это что-то вроде службы внутренней безопасности скорой, если действия бригады неотложки окажутся некомпетентными.
После гибели актера Дмитрия Марьянова диспетчера сняли с работы в течении 30 минут, был уволен и координатор диспетчерской службы. Порядок оказания скорой медицинской помощи на самом деле уже давно и предельно четко прописан на федеральном уровне. Впрочем, в регионах подобные документы, где была бы конкретизирована местная специфика, приняты еще не везде, но перекладывать всю ответственность на врачей все же не стоит.
Прежде чем вызывать неотложку, эксперты советуют крепко подумать, насколько этот вызов действительно является неотложным, может, кому-то скорая помощь нужна больше.
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