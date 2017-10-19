Минздрав Подмосковья: у скорой была возможность приехать к актеру Марьянову

В Минздраве Подмосковья рассказали о нарушении, которое допустила диспетчер скорой помощи, принявшая вызов для актера Дмитрия Марьянова.
Рядом с дачей, на которой находился актер Дмитрий Марьянов, находилась бригада скорой помощи, однако из-за ошибки диспетчера скорой помощи вызов не был отдан этой бригаде. Диспетчер нарушила правила обработки вызовов, сообщил в четверг первый замглавы Минздрава Московской области Владимир Юшук.
Владимир Юшук, первый замминистра здравоохранения Московской области: «Диспетчер фактически дал повод тому, чтобы родственники, лица, которые вызывали скорую помощь, вынуждены были отменить вызов, чтобы доставить пациента в медицинскую организацию… Излишние комментарии диспетчера привели к тому, что вызывающие расценили их как отсутствие дежурных бригад и возможности дождаться скорую помощь».
Юшук добавил, что в день смерти Марьянова в подмосковной Лобне работали шесть бригад скорой помощи, и возможность приехать к Марьянову у одной из них была, передает ТАСС.
Владимир Юшук: «Из шести вызовов три были распределены как неотложная помощь и три были экстренные. В данном случае рядом находилась 14-я бригада, которая выезжала на вызов неотложной помощи, которую можно было обеспечить в течение двух часов».
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. При этом поступали сообщения, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов от друзей актера, сославшись на перегруженность службы. Диспетчера уволили, а СК возбудил уголовное дело из-за несвоевременной помощи артисту. Ранее в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Владимир Юшук, первый замминистра здравоохранения Московской области: «Диспетчер фактически дал повод тому, чтобы родственники, лица, которые вызывали скорую помощь, вынуждены были отменить вызов, чтобы доставить пациента в медицинскую организацию… Излишние комментарии диспетчера привели к тому, что вызывающие расценили их как отсутствие дежурных бригад и возможности дождаться скорую помощь».
Юшук добавил, что в день смерти Марьянова в подмосковной Лобне работали шесть бригад скорой помощи, и возможность приехать к Марьянову у одной из них была, передает ТАСС.
Владимир Юшук: «Из шести вызовов три были распределены как неотложная помощь и три были экстренные. В данном случае рядом находилась 14-я бригада, которая выезжала на вызов неотложной помощи, которую можно было обеспечить в течение двух часов».
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября, на даче в подмосковной Лобне. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. При этом поступали сообщения, что скорая помощь якобы отказалась принять вызов от друзей актера, сославшись на перегруженность службы. Диспетчера уволили, а СК возбудил уголовное дело из-за несвоевременной помощи артисту. Ранее в подмосковном Минздраве заявили, что не нашли нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
Комментарии