СК завел дело после гибели актера Марьянова

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова.
Сотрудники СК намерены дать оценку оперативности оказания актеру медицинской помощи, сообщается на сайте ведомства.
Следственный комитет РФ: «По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)».
Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала. Актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, но врачи оказались бессильны. В Минздраве Подмосковья утверждают, что близкие актера сами отменили вызов.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро».
Следственный комитет РФ: «По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)».
Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала. Актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, но врачи оказались бессильны. В Минздраве Подмосковья утверждают, что близкие актера сами отменили вызов.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро».
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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