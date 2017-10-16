Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    СК завел дело после гибели актера Марьянова

    8 комментариев
    • Фото: Дмитрий Марьянов / vk.com
    СК завел дело после гибели актера Марьянова

    СК завел дело после гибели актера Марьянова

    СК завел дело после гибели актера Марьянова
  • Фото: Дмитрий Марьянов / vk.com

    • Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова.

    Сотрудники СК намерены дать оценку оперативности оказания актеру медицинской помощи, сообщается на сайте ведомства.

    Следственный комитет РФ: «По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)».

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    СМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала. Актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, но врачи оказались бессильны. В Минздраве Подмосковья утверждают, что близкие актера сами отменили вызов.

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    Обстоятельствами смерти актера Дмитрия Марьянова занялся СК
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    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


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