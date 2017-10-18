В Пензе скорая отказалась ехать к умирающему ребенку

Следователи проверяют сообщения пензенских СМИ об отказе работников скорой помощи города Заречный направить бригаду медиков к ребенку, которого сбила машина.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, проверка проводится после публикации в газете «Пензенская правда». В материале издания отмечается, что 12 октября в районе улицы Коннозаводской в Пензе машина сбила ребенка, возвращавшегося с занятий со старшим братом.
Один из очевидцев ДТП рассказал, что пытался вызвать медиков из Заречного, так как оттуда до места происшествия ехать «ровно пять минут». Однако принявшая звонок диспетчер, по словам мужчины, «даже слушать не стала», заявив, что эту территорию их лечебное учреждение не обслуживает.
После прибывшие по вызову работники скорой города Пензы констатировали смерть ребенка.
Отмечается, что, если информация об отказе диспетчера принять вызов подтвердится, будет возбуждено дело о неоказании помощи больному.
Один из очевидцев ДТП рассказал, что пытался вызвать медиков из Заречного, так как оттуда до места происшествия ехать «ровно пять минут». Однако принявшая звонок диспетчер, по словам мужчины, «даже слушать не стала», заявив, что эту территорию их лечебное учреждение не обслуживает.
После прибывшие по вызову работники скорой города Пензы констатировали смерть ребенка.
Отмечается, что, если информация об отказе диспетчера принять вызов подтвердится, будет возбуждено дело о неоказании помощи больному.
Комментарии