Российские звезды спорта и шоу-бизнеса рассказали о сексуальных домогательствах

Скандал вокруг продюсера Вайнштейна приобретает общемировой характер. А как в России, неужели тоже все решается через постель? Кто из российских звезд согласился пооткровенничать с журналистами?
Даже до большой политики докатился настоящий общемировой женский бунт, который спровоцировал скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном. Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что и она сталкивалась с сексуальными домогательствами, и поддержала интернет-акцию «Я тоже», где женщины делятся своим печальным опытом. Возникает ощущение, что история с Вайнштейном выпустила джина из бутылки. «Модельная индустрия окружена хищниками», заявила легендарная модель Кристи Тарлингтон.
А чего стоит шокирующее признание
двукратной олимпийской чемпионки, прославленной советской гимнастки Татьяны Гуцу. Спустя 27 лет она рассказала, что в 15-летнем возрасте была изнасилована другим чемпионом Виталием Щербо. Какие тайны скрывают отечественные спорт и шоу-бизнес? Почему лишь единицы из опрошенных звезд согласились на интервью? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Во второсортной комедии начала 90-х годов «Секс и перестройка» незамысловатый сюжет: кинорежиссер ищет девушек для съемок в эротическом фильме. Этот фильм, если чем-то и запомнился зрителю, то только тем, что в нем снялась будущая звезда Евгения Крюкова. В кинематографическую постель ее тогда заманить не удалось. Но сейчас она рассказывает о домогательствах режиссера.
Евгения Крюкова, актриса: «Он вызывал меня на репетиции в гостиницы. Я понимала, к чему это идет и приходила со своим партнером. Я объясняла, что „не могу же я репетировать без партнера“. И видела, какое это вызывало раздражение».
В отличие от американских коллег, называть фамилии Крюкова не решается. Но и эти признания актрисы — редчайшее исключение из правила. Журналисты НТВ обзвонили несколько десятков российских актрис и певиц, режиссеров и продюсеров. Но говорить на столь щекотливую тему согласились лишь единицы.
На одной из «звёздных» вечеринок в центре Москвы гости при виде камеры сначала оживляются, но, услышав вопрос, интерес к интервью теряют и откровенничать не спешат. Известный юморист Владимир Винокур даже в шутку начал хвалить легендарного продюсера, оказавшегося маньяком. Но затем объяснил, что в России никто не хочет это серьезно обсуждать, потому что трудоустройство «через постель» давно стало нормой, и никто не будет объединяться для борьбы с этим.
Певица Юлия Паршута с Винокуром не согласна.
Юлия Паршута, певица: «Если что-то начнет влиятельный, авторитетный человек, то за ним, может быть, и пойдут люди. Мне кажется, это абсолютно правильно — выносить на всеобщее обозрение такие гнусные вещи».
Борис Грачевский — детский режиссер и уверяет, что в его карьере таких взрослых скандалов не случалось. По мнению Грачевского, российские женщины, в отличие американок, скандал на пустом месте раздувать не будут.
Борис Грачевский, режиссер: «Когда мужчина видит женщину, и она ему нравится, любую фразу можно обернуть против него. Стоит лишь заметить, какая красивая девушка вошла, скажут: „Ага, он до меня сексуально домогается“».
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова такой реакции российских мужчин на голливудский скандал не удивлена. Как и тем, что женщины молчат: считает, что менталитет у нас такой. Хотя признается, что сексуальные скандалы в спорте на каждом шагу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
А чего стоит шокирующее признание
двукратной олимпийской чемпионки, прославленной советской гимнастки Татьяны Гуцу. Спустя 27 лет она рассказала, что в 15-летнем возрасте была изнасилована другим чемпионом Виталием Щербо. Какие тайны скрывают отечественные спорт и шоу-бизнес? Почему лишь единицы из опрошенных звезд согласились на интервью? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Во второсортной комедии начала 90-х годов «Секс и перестройка» незамысловатый сюжет: кинорежиссер ищет девушек для съемок в эротическом фильме. Этот фильм, если чем-то и запомнился зрителю, то только тем, что в нем снялась будущая звезда Евгения Крюкова. В кинематографическую постель ее тогда заманить не удалось. Но сейчас она рассказывает о домогательствах режиссера.
Евгения Крюкова, актриса: «Он вызывал меня на репетиции в гостиницы. Я понимала, к чему это идет и приходила со своим партнером. Я объясняла, что „не могу же я репетировать без партнера“. И видела, какое это вызывало раздражение».
В отличие от американских коллег, называть фамилии Крюкова не решается. Но и эти признания актрисы — редчайшее исключение из правила. Журналисты НТВ обзвонили несколько десятков российских актрис и певиц, режиссеров и продюсеров. Но говорить на столь щекотливую тему согласились лишь единицы.
На одной из «звёздных» вечеринок в центре Москвы гости при виде камеры сначала оживляются, но, услышав вопрос, интерес к интервью теряют и откровенничать не спешат. Известный юморист Владимир Винокур даже в шутку начал хвалить легендарного продюсера, оказавшегося маньяком. Но затем объяснил, что в России никто не хочет это серьезно обсуждать, потому что трудоустройство «через постель» давно стало нормой, и никто не будет объединяться для борьбы с этим.
Певица Юлия Паршута с Винокуром не согласна.
Юлия Паршута, певица: «Если что-то начнет влиятельный, авторитетный человек, то за ним, может быть, и пойдут люди. Мне кажется, это абсолютно правильно — выносить на всеобщее обозрение такие гнусные вещи».
Борис Грачевский — детский режиссер и уверяет, что в его карьере таких взрослых скандалов не случалось. По мнению Грачевского, российские женщины, в отличие американок, скандал на пустом месте раздувать не будут.
Борис Грачевский, режиссер: «Когда мужчина видит женщину, и она ему нравится, любую фразу можно обернуть против него. Стоит лишь заметить, какая красивая девушка вошла, скажут: „Ага, он до меня сексуально домогается“».
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова такой реакции российских мужчин на голливудский скандал не удивлена. Как и тем, что женщины молчат: считает, что менталитет у нас такой. Хотя признается, что сексуальные скандалы в спорте на каждом шагу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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