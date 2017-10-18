Олимпийская чемпионка обвинила легендарного советского гимнаста в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка и знаменитая гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что легендарный советский и белорусский спортсмен Виталий Щербо изнасиловал ее.
По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в Штутгарте, когда ей было всего 15 лет.
Татьяна Гуцу: «Я наконец набралась смелости после 27 лет молчания. Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я долгие годы находилась в собственной тюрьме. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать».
Также в своем Facebook Гуцу «поблагодарила» партнеров по команде — Рустама Шарипова и Татьяну Торопову. Они, отметила гимнастка, не заступились и не защитили ее.
Таким образом Татьяна Гуцу присоединилась к акции «Me too», которая была запущена после того, как стало известно о множестве случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.
Татьяна Гуцу на Играх в Барселоне в 1992 году завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Виталий Щербо считается одним из самых титулованных и известных гимнастов всех времен. На Олимпиаде 1992 года он выиграл шесть золотых медалей. Также на его счету четыре бронзы Игр 1996 года в Атланте.
Татьяна Гуцу: «Я наконец набралась смелости после 27 лет молчания. Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я долгие годы находилась в собственной тюрьме. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать».
Также в своем Facebook Гуцу «поблагодарила» партнеров по команде — Рустама Шарипова и Татьяну Торопову. Они, отметила гимнастка, не заступились и не защитили ее.
This is me being brave after 27 years.Опубликовано Татьяной Гуцу 16 октября 2017 г.
Tatyana Toropova who I thought was my friend and a team mate in the National…
Таким образом Татьяна Гуцу присоединилась к акции «Me too», которая была запущена после того, как стало известно о множестве случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.
Татьяна Гуцу на Играх в Барселоне в 1992 году завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Виталий Щербо считается одним из самых титулованных и известных гимнастов всех времен. На Олимпиаде 1992 года он выиграл шесть золотых медалей. Также на его счету четыре бронзы Игр 1996 года в Атланте.
Комментарии