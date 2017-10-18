Мать гимнаста Щербо назвала «полным бредом» обвинения в изнасиловании Гуцу

В прокатившейся по миру волне откровений о пережитом сексуальном насилии прозвучало сенсационное признание, бросившее тень на один из самых ярких моментов советского спортивного прошлого. Знаменитая гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что в 1991 году ее изнасиловал известный спортсмен Виталий Щербо.
Признание Татьяны Гуцу запоздало на 27 лет. Ее пост в Facebook — отчаянная попытка женщины достойно ответить на унижение, пережитое в 15-летнем возрасте.
Татьяна Гуцу, гимнастка: «Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильнее как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история Золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я постараюсь быть уверенной в своих силах».
В Facebook Гуцу вспоминает свою подругу по сборной Татьяну Торопову и Рустама Шарипова, которые, по словам Татьяны, ничего не сделали для того, чтобы помочь ей.
Татьяна Гуцу: «Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня… Рустам Шарипов, спасибо тебе за то, что ты был отличным товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет».
В 1991 году Виталий Щербо и Татьяна Гуцу были нашей главной надеждой в спортивной гимнастике перед Олимпиадой в Барселоне. Именно на них делали ставку тренеры сборной, рассчитывая, что они внесут решающий вклад в победу в общем зачете над США. Так что сексуальный скандал был не в интересах сборной.
И Щербо с Гуцу полностью оправдали надежды.
Татьяна в составе объединенной команды выиграла в Испании четыре медали — золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США. Виталий Щербо до сих пор остается одним из самых титулованных спортсменов в истории. Ни одному гимнасту в мире не удавалось завоевать сразу шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Сейчас Виталий живет в Лас-Вегасе, у него несколько своих гимнастических залов. Два года назад в интервью он мельком вспоминал соревнования в Штутгарте.
Виталий Щербо, 25 сентября 2015 года, интервью газете «Спорт-Экспресс»: «Осенью я поехал запасным на чемпионат мира в Штутгарт. Команда, разумеется, все в Штутгарте повыигрывала, сам я потом поехал на Кубок мира, потом на Игры доброй воли в Сиэтл — разорвал там всех. Вот с того момента карьера в гору и пошла…»
Конечно, этого признания Татьяны Гуцу не было бы без волны откровений голливудских звезд. Они выступили первыми, а прославленная гимнастка, которая уже много лет живет в США и открыла там академию, последовала их примеру.
Впрочем, пока сам Виталий Щербо на обвинения никак не отреагировал. Подруга гимнастки Татьяна Торопова заявила, что ни о каком насилии понятия не имеет. Были лишь дружеские отношения.
Татьяна Торопова: «Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения — и только».
Мать Виталия Щербо назвала откровения гимнастки бредом.
Валентина Николаевна Щербо, мать Виталия Щербо: «Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет — проще некуда».
Доказать виновность или невиновность Виталия Щербо спустя 27 лет, скорее всего, будет невозможно. Но вряд ли сейчас речь идет об этом. В Штатах обвинения такого рода, даже если они бездоказательны, ставят крест на карьере и бизнесе.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Татьяна Гуцу, гимнастка: «Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильнее как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история Золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я постараюсь быть уверенной в своих силах».
В Facebook Гуцу вспоминает свою подругу по сборной Татьяну Торопову и Рустама Шарипова, которые, по словам Татьяны, ничего не сделали для того, чтобы помочь ей.
Татьяна Гуцу: «Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня… Рустам Шарипов, спасибо тебе за то, что ты был отличным товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет».
В 1991 году Виталий Щербо и Татьяна Гуцу были нашей главной надеждой в спортивной гимнастике перед Олимпиадой в Барселоне. Именно на них делали ставку тренеры сборной, рассчитывая, что они внесут решающий вклад в победу в общем зачете над США. Так что сексуальный скандал был не в интересах сборной.
И Щербо с Гуцу полностью оправдали надежды.
Татьяна в составе объединенной команды выиграла в Испании четыре медали — золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США. Виталий Щербо до сих пор остается одним из самых титулованных спортсменов в истории. Ни одному гимнасту в мире не удавалось завоевать сразу шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Сейчас Виталий живет в Лас-Вегасе, у него несколько своих гимнастических залов. Два года назад в интервью он мельком вспоминал соревнования в Штутгарте.
Виталий Щербо, 25 сентября 2015 года, интервью газете «Спорт-Экспресс»: «Осенью я поехал запасным на чемпионат мира в Штутгарт. Команда, разумеется, все в Штутгарте повыигрывала, сам я потом поехал на Кубок мира, потом на Игры доброй воли в Сиэтл — разорвал там всех. Вот с того момента карьера в гору и пошла…»
Конечно, этого признания Татьяны Гуцу не было бы без волны откровений голливудских звезд. Они выступили первыми, а прославленная гимнастка, которая уже много лет живет в США и открыла там академию, последовала их примеру.
Впрочем, пока сам Виталий Щербо на обвинения никак не отреагировал. Подруга гимнастки Татьяна Торопова заявила, что ни о каком насилии понятия не имеет. Были лишь дружеские отношения.
Татьяна Торопова: «Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения — и только».
Мать Виталия Щербо назвала откровения гимнастки бредом.
Валентина Николаевна Щербо, мать Виталия Щербо: «Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет — проще некуда».
Доказать виновность или невиновность Виталия Щербо спустя 27 лет, скорее всего, будет невозможно. Но вряд ли сейчас речь идет об этом. В Штатах обвинения такого рода, даже если они бездоказательны, ставят крест на карьере и бизнесе.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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