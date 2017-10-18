Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!
    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company. Голливуд, сериалы, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХарви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

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    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company
    • Фото: Associated Press © 2017, Richard Shotwell

      • Обвиняемый в изнасилованиях и сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн покинул совет директоров собственной компании Weinstein Co.

      Как передает Fox News, Харви Вайнштейн вышел из совета директоров основанной им и его братом Бобом кинокомпании The Weinstein Company. Совет директоров компании ранее уже отстранил продюсера от руководства компанией в связи со связанным с ним скандалом. При этом Харви Вайнштейн еще занимал место в совете директоров, но во вторник официально покинул и этот пост.

      Американские СМИ предполагают, что The Weinstein Company будет продана компании Colony Capital, которая переименует кинокомпанию и ограничит руководящую роль брата Вайнштейна — продюсера Боба Вайнштейна.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      смотретьВайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией
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      Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.

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      Оскандалившегося продюсера Вайнштейна исключили из Американской академии киноискусств
      Когда разгорелся скандал, который уже назвали самым громким в истории Голливуда, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава. Несколько женщин обвинили продюсера в изнасиловании, а другие, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, рассказали, что подвергались сексуальному домогательству. Так например, британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», заявила, что дважды становилась жертвой домогательств со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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