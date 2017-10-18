Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

Обвиняемый в изнасилованиях и сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн покинул совет директоров собственной компании Weinstein Co.
Как передает Fox News, Харви Вайнштейн вышел из совета директоров основанной им и его братом Бобом кинокомпании The Weinstein Company. Совет директоров компании ранее уже отстранил продюсера от руководства компанией в связи со связанным с ним скандалом. При этом Харви Вайнштейн еще занимал место в совете директоров, но во вторник официально покинул и этот пост.
Американские СМИ предполагают, что The Weinstein Company будет продана компании Colony Capital, которая переименует кинокомпанию и ограничит руководящую роль брата Вайнштейна — продюсера Боба Вайнштейна.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.
Когда разгорелся скандал, который уже назвали самым громким в истории Голливуда, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава. Несколько женщин обвинили продюсера в изнасиловании, а другие, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, рассказали, что подвергались сексуальному домогательству. Так например, британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», заявила, что дважды становилась жертвой домогательств со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Американские СМИ предполагают, что The Weinstein Company будет продана компании Colony Capital, которая переименует кинокомпанию и ограничит руководящую роль брата Вайнштейна — продюсера Боба Вайнштейна.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.
Когда разгорелся скандал, который уже назвали самым громким в истории Голливуда, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава. Несколько женщин обвинили продюсера в изнасиловании, а другие, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, рассказали, что подвергались сексуальному домогательству. Так например, британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», заявила, что дважды становилась жертвой домогательств со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.
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