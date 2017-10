Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

смотреть Вайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией

Как передает Fox News , Харви Вайнштейн вышел из совета директоров основанной им и его братом Бобом кинокомпании The Weinstein Company. Совет директоров компании ранее уже отстранил продюсера от руководства компанией в связи со связанным с ним скандалом. При этом Харви Вайнштейн еще занимал место в совете директоров, но во вторник официально покинул и этот пост.Американские СМИ предполагают, что The Weinstein Company будет продана компании Colony Capital, которая переименует кинокомпанию и ограничит руководящую роль брата Вайнштейна — продюсера Боба Вайнштейна.Подробности — в репортаже « Итогов дня ».Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение почти 30 лет преследовал женщин , добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.Когда разгорелся скандал, который уже назвали самым громким в истории Голливуда, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава . Несколько женщин обвинили продюсера в изнасиловании, а другие, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу , рассказали, что подвергались сексуальному домогательству. Так например, британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», заявила, что дважды становилась жертвой домогательств со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.