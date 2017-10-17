Звезда «Игры престолов» рассказала о домогательствах продюсера Вайнштейна

Актриса Лина Хиди, известная по сериалу «Игра престолов», рассказала, что продюсер Вайнштейн дважды ее домогался.
Британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», рассказала, что дважды становилась жертвой домогательств со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. Как написала актриса в своем Twitter, в первый раз Вайнштейн приставал к ней на Венецианском кинофестивале.
Лина Хиди, актриса: «Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Я помню, как думала, что это какая-то шутка».
Второй раз, по словам Хиди, Вайнштейн домогался ее в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Он пригласил ее в свой номер, чтобы показать ей новый сценарий.
Лина Хиди: «Я сказала Харви: меня интересует только работа, пожалуйста, не думайте, что я здесь по другой причине, между нами ничего не будет. Он замолчал, он был в ярости…. Он проводил меня к лифту, потом вывел из гостиницы, крепко держа меня за плечо. Он заплатил за такси и прошептал мне в ухо: „Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни своему агенту“. Я села в машину и расплакалась».
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте. Узнав об этом, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава.
По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Сам продюсер все обвинения отвергает.
Лина Хиди, актриса: «Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Я помню, как думала, что это какая-то шутка».
Второй раз, по словам Хиди, Вайнштейн домогался ее в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Он пригласил ее в свой номер, чтобы показать ей новый сценарий.
Лина Хиди: «Я сказала Харви: меня интересует только работа, пожалуйста, не думайте, что я здесь по другой причине, между нами ничего не будет. Он замолчал, он был в ярости…. Он проводил меня к лифту, потом вывел из гостиницы, крепко держа меня за плечо. Он заплатил за такси и прошептал мне в ухо: „Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни своему агенту“. Я села в машину и расплакалась».
17 октября 2017 г.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте. Узнав об этом, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава.
По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Сам продюсер все обвинения отвергает.
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