Оскандалившегося продюсера Вайнштейна исключили из Американской академии киноискусств

Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии «Оскар».
Об исключении Вайнштейна сообщила телекомпания CNN со ссылкой на решение, принятое в субботу по итогам внеочередного заседания совета 54 управляющих академии.
Напомним, 65-летний Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» и серией фильмов «Крик». Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Оскар» за продюсирование трагикомедии «Влюбленный Шекспир».
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте.
По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Сам продюсер все обвинения отвергает.
Напомним, 65-летний Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» и серией фильмов «Крик». Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Оскар» за продюсирование трагикомедии «Влюбленный Шекспир».
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте.
По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Сам продюсер все обвинения отвергает.
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