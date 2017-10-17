Вайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией

смотреть «Я тоже»: знаменитости рассказывают, как стали жертвами домогательств

смотреть Джоли и Пэлтроу признались, что стали жертвами домогательств известного продюсера

Голливуд еще никогда не был настолько откровенным. За неделю скандала вокруг Харви Вайнштейна только о его домогательствах заявили около 30 женщин. Список продолжает расти, к нему чуть ли не ежедневно добавляются все новые имена — Лорен Холли, Ронан Фэрроу, вьетнамская актриса Ву Ту Пуонг — все они объявили, что продюсер предлагал им роли в обмен на уединение.Американская модель Кэмерон Рассел в своем блоге призвала коллег присылать ей анонимные рассказы и за три дня собрала около сотни шокирующих признаний. В Интернете с подачи актрисы Алиссы Милано появился хэштег «я тоже». Под ним теперь пишут не только знаменитости, но и обычные люди., актриса: «Я не думаю, что у киноиндустрии какая-то особая история, о которой стоит говорить. Я думаю, всему миру нужно об этом говорить. Это происходит всегда и везде. И то, что случилось сейчас — это только потому, что женщины решили постоять за себя».До Вайнштейна ни одна схожая история к подобным протестам не приводила. Когда режиссера Романа Полански в Америке обвинили в изнасиловании, он уехал в Европу и в отличие от изгнанного из американской киноакадемии Вайнштейна до сих пор числится в ее составе. Вайнштайн же теперь может лишиться французского ордена Почетного легиона, врученного в 2012 году. Французские актрисы тоже в списке тех, к кому он приставал.А в Америке тем временем разоблачение грозит президенту Дональду Трампу. Перед выборами его обвиняли в домогательствах 11 женщин, но только одна из них, Саммер Зервос, решила пойти в суд. Сам Трамп в привычной манере от таких известий отмахнулся, назвав обвинения ложью. Пока неясно, будет ли этому делу дан ход. Судья в Нью-Йорке должен вынести решение в течение месяца.Подробности — в репортаже