Чайка пообещал изучить жалобу Поклонской на «Матильду»

Генпрокурор РФ сообщил, что пока не изучал видеообращение Натальи Поклонской по поводу фильма «Матильда», но намерен это сделать.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка пока не видел обращение, которое направила ему депутат Госдумы Наталья Поклонская, но намерен его изучить. Об этом Чайка сообщил «Интерфаксу» в среду.
Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «Я не видел это обращение. Естественно, если она ко мне обратилась, конечно, буду смотреть».
Генпрокурор добавил, что фильм не смотрел, поэтому свое отношение к скандалу вокруг картины выразить не может.
Юрий Чайка: «Я фильм не видел. Как я могу что-то говорить? Если Поклонская видела, она, наверное, поэтому в дискуссию и вступила».
Напомним, сама Поклонская получала от режиссера «Матильды» Алексея Учителя посмотреть фильм, но ответила отказом.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что с декабря 2016 года Поклонская направила в ведомство более 40 жалоб на фильм. Прокуроры до сих пор не нашли нарушений в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения.
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, экс-прокурор Крыма не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства.
Впрочем, в Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «Я не видел это обращение. Естественно, если она ко мне обратилась, конечно, буду смотреть».
Генпрокурор добавил, что фильм не смотрел, поэтому свое отношение к скандалу вокруг картины выразить не может.
Юрий Чайка: «Я фильм не видел. Как я могу что-то говорить? Если Поклонская видела, она, наверное, поэтому в дискуссию и вступила».
Напомним, сама Поклонская получала от режиссера «Матильды» Алексея Учителя посмотреть фильм, но ответила отказом.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что с декабря 2016 года Поклонская направила в ведомство более 40 жалоб на фильм. Прокуроры до сих пор не нашли нарушений в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения.
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, экс-прокурор Крыма не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства.
Впрочем, в Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
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