Поклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»

Алексей Учитель обсудил свой новый фильм «Матильда» с депутатом Натальей Поклонской, которая считает, что картина режиссера оскорбляет чувства верующих.
Режиссер рассказал, что был приглашен по случаю Дня России в Кремль, где смог встретиться и поговорить с Натальей Поклонской.
Саму встречу Учитель назвал «исторической». Беседа же, рассказал режиссер, поначалу была доброжелательной, однако на предложение самостоятельно посмотреть фильм экс-прокурор Крыма ответила категорическим отказом, передает «Интерфакс».
Алексей Учитель, режиссер: «Я сказал, что ей надо посмотреть картину, потому что только вы лично можете эмоционально, прагматично, как угодно, только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что получил ответ: „Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут“. Поэтому разговор довольно бесполезный».
Ранее стало известно, что Поклонская направила Учителю персональное письмо. Депутат попросила режиссера представить «Матильду» ее эксперту для оценки. Учитель же ответил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и делать это он не планирует.
Еще до выхода фильма в прокат с критикой на «Матильду» обрушилась Наталья Поклонская. В частности, экс-прокурор Крыма утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, пришли к выводу, что образ Николая II в ленте не может не оскорблять религиозные чувства. В связи с этим она написала несколько обращений в прокуратуру.
Саму встречу Учитель назвал «исторической». Беседа же, рассказал режиссер, поначалу была доброжелательной, однако на предложение самостоятельно посмотреть фильм экс-прокурор Крыма ответила категорическим отказом, передает «Интерфакс».
Алексей Учитель, режиссер: «Я сказал, что ей надо посмотреть картину, потому что только вы лично можете эмоционально, прагматично, как угодно, только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что получил ответ: „Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут“. Поэтому разговор довольно бесполезный».
Ранее стало известно, что Поклонская направила Учителю персональное письмо. Депутат попросила режиссера представить «Матильду» ее эксперту для оценки. Учитель же ответил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и делать это он не планирует.
Еще до выхода фильма в прокат с критикой на «Матильду» обрушилась Наталья Поклонская. В частности, экс-прокурор Крыма утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, пришли к выводу, что образ Николая II в ленте не может не оскорблять религиозные чувства. В связи с этим она написала несколько обращений в прокуратуру.
Комментарии