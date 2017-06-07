Алексей Учитель раскрыл НТВ содержание персонального письма от Поклонской

То, что происходит вокруг фильма «Матильда», — полное безобразие. Таким образом режиссер Алексей Учитель в интервью НТВ прокомментировал попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить прокат фильма.
Алексей Учитель: «Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо».
В письме Поклонская попросила Учителя представить фильм ее эксперту для оценки. Режиссер ответил депутату, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и делать это он не планирует.
Режиссер дал интервью НТВ перед церемонией открытия фестиваля «Кинотавр». НТВ.Ru вел прямую трансляцию «звездной дорожки» киноконкурса.
пришла полиция. Министр культуры Владимир Мединский на днях сравнил происходящее с цирком, а кинорежиссер Владимир Меньшов увидел сговор между Поклонской и Учителем.
В письме Поклонская попросила Учителя представить фильм ее эксперту для оценки. Режиссер ответил депутату, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и делать это он не планирует.
Режиссер дал интервью НТВ перед церемонией открытия фестиваля «Кинотавр». НТВ.Ru вел прямую трансляцию «звездной дорожки» киноконкурса.
пришла полиция. Министр культуры Владимир Мединский на днях сравнил происходящее с цирком, а кинорежиссер Владимир Меньшов увидел сговор между Поклонской и Учителем.
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