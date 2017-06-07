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  • 07.06, 20:44

    Алексей Учитель раскрыл НТВ содержание персонального письма от Поклонской

    7 комментариев

    Алексей Учитель раскрыл НТВ содержание персонального письма от Поклонской

    Алексей Учитель раскрыл НТВ содержание персонального письма от Поклонской

    То, что происходит вокруг фильма «Матильда», — полное безобразие. Таким образом режиссер Алексей Учитель в интервью НТВ прокомментировал попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить прокат фильма.

    Алексей Учитель: «Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо».

    В письме Поклонская попросила Учителя представить фильм ее эксперту для оценки. Режиссер ответил депутату, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и делать это он не планирует.

    Режиссер дал интервью НТВ перед церемонией открытия фестиваля «Кинотавр». НТВ.Ru вел прямую трансляцию «звездной дорожки» киноконкурса.

    Картина выходит в прокат в конце октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II (позже канонизированного РПЦ) с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская пытается помешать выходу фильма на экраны: по ее мнению, кино оскорбляет чувства верующих. С просьбой проверить ленту она дошла до Генпрокуратуры. На днях в компанию Учителя с проверкой пришла полиция. Министр культуры Владимир Мединский на днях сравнил происходящее с цирком, а кинорежиссер Владимир Меньшов увидел сговор между Поклонской и Учителем.

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