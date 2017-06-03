Мединский назвал цирком скандал между Поклонской и Учителем

Министр культуры РФ рассказал о своем отношении к ситуации вокруг фильма «Матильда», запрета которого добивается депутат Наталья Поклонская.
Глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что ему сложно комментировать скандал вокруг премьеры фильма «Матильда» Алексея Учителя, сообщает ТАСС.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать».
не раз критиковала еще не вышедшей в прокат фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы даже приводила мнения экспертов о том, что показанный в фильме образ канонизированного императора Николая II «не может не оскорблять» религиозные чувства. Кроме того, на днях стало известно, что полиция начала проверку киностудии Алексея Учителя на налоговые преступления. По словам адвоката режиссера, проверить киностудию решили после обращения Поклонской к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» назначена на 25 октября. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором России.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать».
не раз критиковала еще не вышедшей в прокат фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы даже приводила мнения экспертов о том, что показанный в фильме образ канонизированного императора Николая II «не может не оскорблять» религиозные чувства. Кроме того, на днях стало известно, что полиция начала проверку киностудии Алексея Учителя на налоговые преступления. По словам адвоката режиссера, проверить киностудию решили после обращения Поклонской к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» назначена на 25 октября. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором России.
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