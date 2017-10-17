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    Поклонская записала видеообращение к генпрокурору

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    • Фото: Наталья Поклонская / youtube.com
    Поклонская записала видеообращение к генпрокурору

    Поклонская записала видеообращение к генпрокурору

    Поклонская записала видеообращение к генпрокурору
  • Фото: Наталья Поклонская / youtube.com

    • Наталья Поклонская снова попросила генерального прокурора Юрия Чайку запретить фильм Алексея Учителя «Матильда» и ради этого записала видеообращение более чем на 6 минут.

    В своем видеообращении к генпрокурору депутат Госдумы заявила, что верующие со всей России «объединяются и выступают против осквернения святынь».

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы».

    В связи с этим Поклонская призвала отозвать прокатное удостоверение у «Матильды», а также признать фильм провокационным и экстремистским.

    Также экс-прокурор Крыма ответила своим критикам, посоветовав им «не тратить силы».

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Я не могу смолчать по поводу трескотни. Сегодня уже очень модно напоминать свои имена и фамилии в социальных сетях многими депутатами, художниками, поэтами, режиссерами и даже „адвокатами“ путем выливания порций грязи на меня. Послушайте, не тратьте сил. Вам не поможет. А на меня не действует — закалка хорошая, прокурорская».



    Отметим, что Наталья Поклонская не раз призывала запретить прокат фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы, в частности, утверждала, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.

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    Впрочем, в Генпрокуратуре уже ответили, что при производстве и прокате фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось. В надзорном ведомстве отметили, что содержание фильма было проанализировано экспертами совета при Минкультуры России и Санкт-Петербургского университета.

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