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    Поклонская потребовала запретить прокат «Матильды» после слов патриарха

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Поклонская потребовала запретить прокат «Матильды» после слов патриарха

    Поклонская потребовала запретить прокат «Матильды» после слов патриарха

    Поклонская потребовала запретить прокат «Матильды» после слов патриарха
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Наталья Поклонская вновь призвала добиться отзыва прокатного удостоверения у фильма Алексея Учителя «Матильда».

    С таким призывом депутат Госдумы обратилась к генпрокурору Юрию Чайке. Поклонская попросила главу надзорного ведомства внести представления в профильные министерства.

    При этом Поклонская заявила, что сегодня «90% населения России, верующие основных ее традиционных конфессий» ждут отзыва «прокатного удостоверения на провокационный фильм „Матильда“».

    Так депутат Госдумы и главная противница фильма Алексея Учителя прокомментировала новость о том, что патриарх Кирилл впервые высказал свое мнение о ситуации вокруг «Матильды».

    Публично обращаюсь к Генеральному прокурору России зная, что Юрий Яковлевич уважительно и бережно относится к вере, к мн…

    Опубликовано Натальей Поклонской 12 октября 2017 г.

    Напомним, ранее патриарх призвал быть добросовестным при работе с фактами и избегать домыслов при изображении исторических событий, чтобы не ранить людей. При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что при работе с историей «легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах».

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    Отметим, что Наталья Поклонская уже не раз призывала запретить прокат фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Экс-прокурор Крыма, в частности, заявляла, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.

    При этом фильм, который в официальный прокат выйдет 26 октября, уже показали депутатам Госдумы. Как рассказал глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям понравился фильм, а их отношение к Николаю II стало «лучше, чем раньше».

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