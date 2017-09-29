Поклонская: люди еще дадут оценку посмотревшим «Матильду» депутатам

Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже. Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей.