Поклонская: люди еще дадут оценку посмотревшим «Матильду» депутатам

Наталья Поклонская заявила, что не собирается лично давать оценку депутатам Госдумы, побывавшим на закрытом показе фильма Алексея Учителя «Матильда».
Экс-прокурор Крыма и главная противница «Матильды» подчеркнула, что давать оценку депутатам нужно не ей. Поклонская выразила уверенность в то, что «эта оценка будет дана людьми», передает НСН.
Напомним, накануне в столичном ГУМе прошел закрытый показ «Матильды» для депутатов Госдумы. Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям фильм понравился, а их отношение к Николаю II «лучше, чем раньше».
А сам создатель «Матильды» Алексей Учитель оценил общее впечатление депутатов от фильма как «сверхблагоприятное», отметив при этом, что ждал неоднозначной реакции, но не услышал ни одного отрицательного отзыва.
Напомним, в официальный прокат в России картина выходит 26 октября. Однако еще до премьеры фильм, в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оказался в центре скандала. Так, не раз с критикой фильма выступала Наталья Поклонская. Она утверждала, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства, и собрала более 100 тысяч подписей против картины.
Напомним, накануне в столичном ГУМе прошел закрытый показ «Матильды» для депутатов Госдумы. Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям фильм понравился, а их отношение к Николаю II «лучше, чем раньше».
А сам создатель «Матильды» Алексей Учитель оценил общее впечатление депутатов от фильма как «сверхблагоприятное», отметив при этом, что ждал неоднозначной реакции, но не услышал ни одного отрицательного отзыва.
Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже. Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей.Опубликовано Натальей Поклонской 29 сентября 2017 г.
Напомним, в официальный прокат в России картина выходит 26 октября. Однако еще до премьеры фильм, в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оказался в центре скандала. Так, не раз с критикой фильма выступала Наталья Поклонская. Она утверждала, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства, и собрала более 100 тысяч подписей против картины.
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