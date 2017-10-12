Патриарх Кирилл впервые прокомментировал скандал вокруг «Матильды»

Патриарх Кирилл впервые высказался о скандале вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказал свое мнение о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». На заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви патриарх призвал избегать домыслов при изображении исторических событий, чтобы не ранить людей. Название фильма в его выступлении, текст которого опубликован на сайте РПЦ, не прозвучало.
Патриарх Кирилл: «При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом».
Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия при том, что это «обычный художественный фильм». Однако крупнейшая в России сеть кинотеатров отказалась от показа фильма, объяснив решение угрозой безопасности зрителей.
Патриарх Кирилл: «При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом».
Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия при том, что это «обычный художественный фильм». Однако крупнейшая в России сеть кинотеатров отказалась от показа фильма, объяснив решение угрозой безопасности зрителей.
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