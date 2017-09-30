Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Столичные полицейские предъявили обвинение лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, обвинение предъявлено лидеру одной из общественных организаций по факту принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и нанесения вреда и ущерба собственникам кинотеатров.
Ирина Волк, представитель МВД РФ: «В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ („Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения“), возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров, предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций».
Представитель МВД не уточнила имени фигуранта, однако источник «Интерфакса» пояснил, что речь идет о лидере «Христианского государства» Александре Калинине.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы арестовал Калинина на два месяца. Ему грозит ответственность по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Калинин свою вину отрицает. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
Ирина Волк, представитель МВД РФ: «В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ („Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения“), возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров, предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций».
Представитель МВД не уточнила имени фигуранта, однако источник «Интерфакса» пояснил, что речь идет о лидере «Христианского государства» Александре Калинине.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы арестовал Калинина на два месяца. Ему грозит ответственность по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Калинин свою вину отрицает. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
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