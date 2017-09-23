Арестованный лидер «Христианского государства» отказался признавать вину

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин объяснил, зачем угрожал кинотеатрам.
Как сообщили в Таганском суде Москвы, Калинин не отрицал, что рассылал в кинотеатры письма с требованиями не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Однако свою вину лидер «Христианского государства» признавать отказался. Он заявлял, что рассылал письма по религиозным убеждениям, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Калинина. Ему грозит отвественность по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Учитель уже заявил, что поддерживает действия правоохранительных органов и выразил надежду на то, что задержание главы движения «Христианское государство», положительно скажется на прокате фильма «Матильда».
Отметим, что ранее Калинина задержали по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Тогда он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
Однако свою вину лидер «Христианского государства» признавать отказался. Он заявлял, что рассылал письма по религиозным убеждениям, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Калинина. Ему грозит отвественность по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Учитель уже заявил, что поддерживает действия правоохранительных органов и выразил надежду на то, что задержание главы движения «Христианское государство», положительно скажется на прокате фильма «Матильда».
Отметим, что ранее Калинина задержали по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Тогда он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
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