Радикал из «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»

Задержанный участник организации «Христианское государство» Александр Баянов сознался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге.
Как ожидается, сегодня Хамовнический суд Москвы примет решение об аресте Баянова и еще одного активиста «Христианского государства». По данным силовиков, эти люди также причастны к поджогу машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Староконюшенном переулке в Москве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Баянов сознался в двух поджогах — офиса студии «Рок» режиссера Учителя в Петербурге и кинотеатра «Нефть» в Ярославле.
При этом, по словам Баянова, он действовал вместе с Юрием Калининым — братом лидера «Христианского государства» Александра Калинина, который также накануне был доставлен в полицию. Баянов рассказал, что этими поджогами они «хотели показать свой протест против показа фильма „Матильда“».
При обыске у них были изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листовок «За Матильду гореть». Такие же были обнаружены у сгоревших в Староконюшенном переулке машин.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Баянов сознался в двух поджогах — офиса студии «Рок» режиссера Учителя в Петербурге и кинотеатра «Нефть» в Ярославле.
При этом, по словам Баянова, он действовал вместе с Юрием Калининым — братом лидера «Христианского государства» Александра Калинина, который также накануне был доставлен в полицию. Баянов рассказал, что этими поджогами они «хотели показать свой протест против показа фильма „Матильда“».
При обыске у них были изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листовок «За Матильду гореть». Такие же были обнаружены у сгоревших в Староконюшенном переулке машин.
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