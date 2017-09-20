Лидер «Христианского государства» задержан по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. В полицию доставлены также двое предполагаемых исполнителей.
По информации МВД РФ, по подозрению в поджоге автомобилей у московского офиса Константина Добрынина задержаны три человека. Один из них — в Москве, двое других — в Липецкой области. В их домах в ходе обысков обнаружили «предметы, имеющее значение для расследования уголовного дела».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в свою очередь заявила, что лидер «Христианского государства» Александр Калинин был задержан МВД после ее обращения в правоохранительные органы.
Наталья Поклонская: «Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма, в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее, приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган».
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что в отношении Калинина рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разжигании розни или вражды.
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин поблагодарил МВД и ФСБ.
Константин Добрынин: «Мы рады тому, что произошло, и готовы поблагодарить сотрудников из МВД и ФСБ за то, что они наконец-то начали активно работать. Судя по всему, чаша терпения, как выразился министр культуры Владимир Мединский, действительно переполнилась».
Адвокат выразил надежду, что «теперь активность радикалов пойдет на спад, так как государство показало свою готовность пресекать подобные экстремистские проявления», а «кинопрокатчики получат сигнал о том, что государство готово их защищать, а граждане — что им можно безопасно ходить в кинотеатры».
Две машины в Староконюшенном переулке рядом с офисом Константина Добрынина сгорели в ночь на 11 сентября. На фото, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Ранее неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в свою очередь заявила, что лидер «Христианского государства» Александр Калинин был задержан МВД после ее обращения в правоохранительные органы.
Наталья Поклонская: «Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма, в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее, приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган».
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что в отношении Калинина рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разжигании розни или вражды.
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин поблагодарил МВД и ФСБ.
Константин Добрынин: «Мы рады тому, что произошло, и готовы поблагодарить сотрудников из МВД и ФСБ за то, что они наконец-то начали активно работать. Судя по всему, чаша терпения, как выразился министр культуры Владимир Мединский, действительно переполнилась».
Адвокат выразил надежду, что «теперь активность радикалов пойдет на спад, так как государство показало свою готовность пресекать подобные экстремистские проявления», а «кинопрокатчики получат сигнал о том, что государство готово их защищать, а граждане — что им можно безопасно ходить в кинотеатры».
Две машины в Староконюшенном переулке рядом с офисом Константина Добрынина сгорели в ночь на 11 сентября. На фото, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Ранее неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
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