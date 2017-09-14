Полицейские согласились охранять правопорядок на сеансах «Матильды»

МВД РФ подтвердило готовность нести службу в кинотеатрах во время проката нашумевшего фильма Алексея Учителя.
Полицейские всё же посмотрят «Матильду». Сегодня на сайте МВД России появилась информация, что правоохранительные органы будут обеспечивать порядок во всех кинотеатрах, которые покажут скандальную ленту.
Незадолго до этого две крупнейших сети отказались от проката фильма Алексея Учителя из-за угроз православных активистов. Подобные письма получили и руководители кинотеатров в Новосибирске. В Москве тоже отказались от предпоказа «Матильды» в связи со сложившейся ситуацией. Пока фильм увидели только жители Владивостока.
Из сообщения ГУ МВД РФ: «В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма „Матильда“ в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма».
Добавим, что фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях цесаревича Николая с балериной Кшесинской должен выйти в широкий прокат в конце октября этого года.
Незадолго до этого две крупнейших сети отказались от проката фильма Алексея Учителя из-за угроз православных активистов. Подобные письма получили и руководители кинотеатров в Новосибирске. В Москве тоже отказались от предпоказа «Матильды» в связи со сложившейся ситуацией. Пока фильм увидели только жители Владивостока.
Из сообщения ГУ МВД РФ: «В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма „Матильда“ в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма».
Добавим, что фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях цесаревича Николая с балериной Кшесинской должен выйти в широкий прокат в конце октября этого года.
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