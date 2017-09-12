Ситуация вокруг «Матильды» переполнила чашу терпения Мединского

Ситуация с решением Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» не демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» возмутила министра культуры РФ Владимира Мединского.
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что его терпение заканчивается в связи с ситуацией вокруг предстоящего показа в кинотеатрах фильма Алексея Учителя «Матильда». «Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал Мединский, комментируя «Интерфаксу» заявление сети кинотеатров отказаться от проката скандальной киноленты.
При этом министр не конкретизировал, чем именно возмущен. На уточняющий вопрос Мединский сказал лишь, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией».
Накануне предпремьерный показ «Матильды» во Владивостоке прошел при повышенных мерах безопасности. В Москве намеченный на 11 сентября показ отменили после того, как утром неизвестные подожгли две машины у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». Перед этим злоумышленники пытались поджечь студию самого режиссера.
Сегодня же крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» в связи с угрозой безопасности зрителей. В компании подчеркнули, что это решение вынужденное, и оно не связано с политикой или религией.
Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих. В РПЦ «действия псевдорелигиозных радикалов» осудили, а в Кремле уже не раз призывали избегать перегибов.
Ранее эксперты из Минкультуры РФ составили заключение о фильме «Матильда», в котором сообщалось, что картина соответствует законодательству, в ней не нашли ничего запрещенного к показу.
При этом министр не конкретизировал, чем именно возмущен. На уточняющий вопрос Мединский сказал лишь, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией».
Накануне предпремьерный показ «Матильды» во Владивостоке прошел при повышенных мерах безопасности. В Москве намеченный на 11 сентября показ отменили после того, как утром неизвестные подожгли две машины у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». Перед этим злоумышленники пытались поджечь студию самого режиссера.
Сегодня же крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» в связи с угрозой безопасности зрителей. В компании подчеркнули, что это решение вынужденное, и оно не связано с политикой или религией.
Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих. В РПЦ «действия псевдорелигиозных радикалов» осудили, а в Кремле уже не раз призывали избегать перегибов.
Ранее эксперты из Минкультуры РФ составили заключение о фильме «Матильда», в котором сообщалось, что картина соответствует законодательству, в ней не нашли ничего запрещенного к показу.
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