ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 18:42

    В Кремле осудили атаки на студии и кинотеатры из-за «Матильды»

    1 комментарий
    В Кремле осудили атаки на студии и кинотеатры <nobr>из-за</nobr> «Матильды»

    В Кремле осудили атаки на студии и кинотеатры из-за «Матильды»

    В Кремле осудили атаки на студии и кинотеатры <nobr>из-за</nobr> «Матильды»

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все акты хулиганства, направленные против фильма «Матильда», будут пресекаться, однако этот вопрос не входит в компетенцию Кремля, им должны заниматься правоохранительные органы.

    Дмитрий Песков: «Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это все предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее. Никаких сомнений, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет. И не должно быть».

    Песков отметил, что по поводу самого фильма могут высказываться различные мнения и вестись общественные дискуссии, однако такие «уродливые проявления», как нападение на студию или кинотеатр, «никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению». «Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — заключил представитель президента.

    смотретьИнтервью с Учителем: режиссер отмечает 66-летие в день рождения Матильды Кшесинской
    Интервью с Учителем: режиссер отмечает 66-летие в день рождения Матильды Кшесинской
    Напомним, в ночь на 31 августа в Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад был поврежден. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».

    смотретьПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Утром 4 сентября жителя Ирбита на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. В результате в кинотеатре произошел пожар на площади в 30 кв. метров. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“».

    Ранее с угрозами сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду», выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».




    Новости по теме

    Скандал вокруг «Матильды»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru