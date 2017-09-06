В Кремле осудили атаки на студии и кинотеатры из-за «Матильды»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все акты хулиганства, направленные против фильма «Матильда», будут пресекаться, однако этот вопрос не входит в компетенцию Кремля, им должны заниматься правоохранительные органы.
Дмитрий Песков: «Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это все предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее. Никаких сомнений, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет. И не должно быть».
Песков отметил, что по поводу самого фильма могут высказываться различные мнения и вестись общественные дискуссии, однако такие «уродливые проявления», как нападение на студию или кинотеатр, «никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению». «Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — заключил представитель президента.
Напомним, в ночь на 31 августа в Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад был поврежден. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Утром 4 сентября жителя Ирбита на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. В результате в кинотеатре произошел пожар на площади в 30 кв. метров. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“».
Ранее с угрозами сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду», выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».
Песков отметил, что по поводу самого фильма могут высказываться различные мнения и вестись общественные дискуссии, однако такие «уродливые проявления», как нападение на студию или кинотеатр, «никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению». «Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — заключил представитель президента.
Напомним, в ночь на 31 августа в Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад был поврежден. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Утром 4 сентября жителя Ирбита на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. В результате в кинотеатре произошел пожар на площади в 30 кв. метров. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“».
Ранее с угрозами сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду», выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».
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