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  • 06.09, 11:07

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра арестовали

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    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра арестовали

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра арестовали

    Поджигателя екатеринбургского кинотеатра арестовали

    Жителя Ирбита Дениса Мурашова, который протаранил главный вход и пытался сжечь кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, отправили в СИЗО.

    Мужчина арестован на два месяца — до 3 ноября 2017 года.

    39-летнему жителю Ирбита грозит ответственность по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

    Как сообщили в управлении СК по Свердловской области, в связи с тем, что задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания, планируется назначить психиатрическую экспертизу. Также уже назначена пожарно-техническая экспертиза.

    смотретьПоявилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра
    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра
    Напомним, утром в понедельник, 4 сентября, Мурашов на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Огонь быстро перекинулся на здание. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

    Позднее подозреваемый, получивший ожоги, был задержан. Как рассказал мужчина, он специально приехал в Екатеринбург, провел весь день в храме, а потом «поехал в кино». При этом выяснилось, что Мурашов состоял на учете у психиатра. По словам его родных, в последнее время он несколько раз пропадал из дома на месяцы. Они подозревали, что он мог стать членом какой-нибудь секты.

    Между тем мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что считает произошедшее терактом, подчеркнув при этом, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“» (фильм Алексея Учителя об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской).

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