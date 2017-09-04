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  • 04.09, 13:42
    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра. Екатеринбург, задержание, кино, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

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    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

    Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

      Подозреваемого Дениса Мурашова допросили в больнице, куда он был доставлен после ЧП у кинотеатра.

      Задержанный по подозрению в поджоге кинотеатра «Космос» мужчина дал показания. В Сети появилась видеозапись, на которой он дает показания. Денис Мурашов рассказал, что специально приехал в Екатеринбург на своем УАЗе.

      Денис Мурашов: «Я специально приехал в Екатеринбург на УАЗике, госномер не помню, машина моя, купил у мужика в Ирбите. В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино».

      Допрос прошел в больнице, куда мужчина попал с ожогами после устроенного пожара. Между тем настоятель Храма-на-Крови, построенного на месте расстрела Николая II и его семьи, заявил, что не видел Мурашова на службе.

      Мурашов состоял на учете у психиатра. По словам его родных, в последнее время он несколько раз пропадал из дома на месяцы. Они подозревали, что он мог стать членом какой-нибудь секты.

      ЧП возле кинотеатра попало на видео. Мужчина за рулем УАЗа пытался протаранить вход в здание, а затем вылез из салона и поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Огонь быстро перекинулся на здание.

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