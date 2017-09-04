Появилось видео допроса поджигателя екатеринбургского кинотеатра

Подозреваемого Дениса Мурашова допросили в больнице, куда он был доставлен после ЧП у кинотеатра.
Задержанный по подозрению в поджоге кинотеатра «Космос» мужчина дал показания. В Сети появилась видеозапись, на которой он дает показания. Денис Мурашов рассказал, что специально приехал в Екатеринбург на своем УАЗе.
Денис Мурашов: «Я специально приехал в Екатеринбург на УАЗике, госномер не помню, машина моя, купил у мужика в Ирбите. В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино».
Допрос прошел в больнице, куда мужчина попал с ожогами после устроенного пожара. Между тем настоятель Храма-на-Крови, построенного на месте расстрела Николая II и его семьи, заявил, что не видел Мурашова на службе.
Мурашов состоял на учете у психиатра. По словам его родных, в последнее время он несколько раз пропадал из дома на месяцы. Они подозревали, что он мог стать членом какой-нибудь секты.
ЧП возле кинотеатра попало на видео. Мужчина за рулем УАЗа пытался протаранить вход в здание, а затем вылез из салона и поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Огонь быстро перекинулся на здание.
Денис Мурашов: «Я специально приехал в Екатеринбург на УАЗике, госномер не помню, машина моя, купил у мужика в Ирбите. В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино».
Допрос прошел в больнице, куда мужчина попал с ожогами после устроенного пожара. Между тем настоятель Храма-на-Крови, построенного на месте расстрела Николая II и его семьи, заявил, что не видел Мурашова на службе.
Мурашов состоял на учете у психиатра. По словам его родных, в последнее время он несколько раз пропадал из дома на месяцы. Они подозревали, что он мог стать членом какой-нибудь секты.
ЧП возле кинотеатра попало на видео. Мужчина за рулем УАЗа пытался протаранить вход в здание, а затем вылез из салона и поджег свою машину, груженную баллонами с газом. Огонь быстро перекинулся на здание.
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