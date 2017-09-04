Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге микроавтобус, груженный газовыми баллонами, протаранил главный вход кинотеатра «Космос» и загорелся. Мужчину, находившегося за рулем, удалось задержать.
На кадрах, снятой камерой наблюдения, видно, как УАЗ медленно въезжает на крыльцо и несколько раз пытается протаранить входные двери. После этого из машины выходит водитель и поджигает автомобиль. Огонь быстро охватил не только микроавтобус, но и входную группу.
По сообщениям местных жителей, дым был виден из других районов города. Пожарным понадобилось полчаса для того, чтобы справиться с огнем. Из здания былиэвакуированы пять человек, о пострадавших сведений нет. В управлении Следственного комитета России по Свердловской области заявили, что подозреваемого уже задержали, это 39-летний житель Ирбита. По предварительным данным, он состоит на учете у психиатра.
Во время пожара в кинотеатре, который вспыхнул после аварии, водитель УАЗ получил обширные ожоги. Его доставили в одну из городских больниц.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
По сообщениям местных жителей, дым был виден из других районов города. Пожарным понадобилось полчаса для того, чтобы справиться с огнем. Из здания былиэвакуированы пять человек, о пострадавших сведений нет. В управлении Следственного комитета России по Свердловской области заявили, что подозреваемого уже задержали, это 39-летний житель Ирбита. По предварительным данным, он состоит на учете у психиатра.
Во время пожара в кинотеатре, который вспыхнул после аварии, водитель УАЗ получил обширные ожоги. Его доставили в одну из городских больниц.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии