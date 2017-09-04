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  • 04.09, 12:11
    Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге. автомобили, Екатеринбург, задержание, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

    Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

    2 комментария
    Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

    Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

    Появилось видео, как мужчина на УАЗ поджег кинотеатр в Екатеринбурге

      В Екатеринбурге микроавтобус, груженный газовыми баллонами, протаранил главный вход кинотеатра «Космос» и загорелся. Мужчину, находившегося за рулем, удалось задержать.

      На кадрах, снятой камерой наблюдения, видно, как УАЗ медленно въезжает на крыльцо и несколько раз пытается протаранить входные двери. После этого из машины выходит водитель и поджигает автомобиль. Огонь быстро охватил не только микроавтобус, но и входную группу.

      По сообщениям местных жителей, дым был виден из других районов города. Пожарным понадобилось полчаса для того, чтобы справиться с огнем. Из здания былиэвакуированы пять человек, о пострадавших сведений нет. В управлении Следственного комитета России по Свердловской области заявили, что подозреваемого уже задержали, это 39-летний житель Ирбита. По предварительным данным, он состоит на учете у психиатра.

      Во время пожара в кинотеатре, который вспыхнул после аварии, водитель УАЗ получил обширные ожоги. Его доставили в одну из городских больниц.

      По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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