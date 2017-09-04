УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге

Сообщение о ЧП поступило в 05:50 по местному времени. Горели входная группа кинотеатра и сам УАЗ. Площадь пожара составила 30 кв. метров.Пожарные эвакуировали со второго этажа здания 5 человек. Информации о пострадавших не поступало.Обстоятельства инцидента выясняет полиция. По данным местных СМИ, в машине находились три газовых баллона и бочка с неустановленной жидкостью. В соцсетях очевидцы постят фото с места ЧП.