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  • 04.09, 07:38

    УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге

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    • Фото: e1.ru
    УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге

    УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге

    УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге
  • Фото: e1.ru

    • Автомобиль врезался во входную группу киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и вызвал пожар.

    Сообщение о ЧП поступило в 05:50 по местному времени. Горели входная группа кинотеатра и сам УАЗ. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

    Пожарные эвакуировали со второго этажа здания 5 человек. Информации о пострадавших не поступало.

    Обстоятельства инцидента выясняет полиция. По данным местных СМИ, в машине находились три газовых баллона и бочка с неустановленной жидкостью. В соцсетях очевидцы постят фото с места ЧП.

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