УАЗ с газовыми баллонами устроил пожар в кинотеатре в Екатеринбурге

Автомобиль врезался во входную группу киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и вызвал пожар.
Сообщение о ЧП поступило в 05:50 по местному времени. Горели входная группа кинотеатра и сам УАЗ. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Пожарные эвакуировали со второго этажа здания 5 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция. По данным местных СМИ, в машине находились три газовых баллона и бочка с неустановленной жидкостью. В соцсетях очевидцы постят фото с места ЧП.
Пожарные эвакуировали со второго этажа здания 5 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция. По данным местных СМИ, в машине находились три газовых баллона и бочка с неустановленной жидкостью. В соцсетях очевидцы постят фото с места ЧП.
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