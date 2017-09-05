Поклонская ответила режиссеру Учителю цитатой Гитлера

Наталья Поклонская прокомментировала слова Алексея Учителя, обвинившего ее в поддержке терроризма.
Депутат Госдумы назвала заявление режиссера лживым и обвинила его в попытке «наябидничать президенту».
Свой ответ Учителю Поклонская дополнила цитатой из «Майн кампф» Адольфа Гитлера (это высказывание часто ошибочно приписывают Йозефу Геббельсу).
Ранее Алексей Учитель заявил, что в России под видом религиозной формируется «террористическая организация», поддержку которой оказывает Наталья Поклонская. По мнению режиссера, идеологи и члены этой организации «работают не против кино, а против российского государства».
Это заявление Учителя прозвучало после ЧП в Екатеринбурге. Там рано утром 4 сентября 39-летний мужчина на микроавтобусе врезался в здание кинотеатра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, и попытался устроить пожар. Позднее злоумышленник был задержан, оказалось, что он состоит на учете у психиатра. При этом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что считает произошедшее терактом, и отметил, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“».
Кроме того, в ночь на 31 августа в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Учителя. В результате фасад здания был поврежден.
Ранее сообщалось, что активисты организации «Христианское государство — Святая Русь» выступили с угрозами, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Свой ответ Учителю Поклонская дополнила цитатой из «Майн кампф» Адольфа Гитлера (это высказывание часто ошибочно приписывают Йозефу Геббельсу).
Обвинения меня в терроризме и иных смертных грехах не новость. На Украине среди прочих статей УК мне уже вменяется орган…Опубликовано Натальей Поклонской 5 сентября 2017 г.
Ранее Алексей Учитель заявил, что в России под видом религиозной формируется «террористическая организация», поддержку которой оказывает Наталья Поклонская. По мнению режиссера, идеологи и члены этой организации «работают не против кино, а против российского государства».
Это заявление Учителя прозвучало после ЧП в Екатеринбурге. Там рано утром 4 сентября 39-летний мужчина на микроавтобусе врезался в здание кинотеатра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, и попытался устроить пожар. Позднее злоумышленник был задержан, оказалось, что он состоит на учете у психиатра. При этом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что считает произошедшее терактом, и отметил, что ЧП произошло «все-таки из-за „Матильды“».
Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались.Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 4 сентября 2017 г.
Кроме того, в ночь на 31 августа в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Учителя. В результате фасад здания был поврежден.
Ранее сообщалось, что активисты организации «Христианское государство — Святая Русь» выступили с угрозами, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
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