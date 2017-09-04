Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» сегодня разыгрались события, по которым впору снимать фильм. В вестибюль здания врезался УАЗ, в народе известный как «Буханка». За рулем находился житель уральского города Ирбит, который поджег машину и сбежал.
Злоумышленник оказался пациентом психиатрической клиники. Внятно объяснить, зачем устроил пожар, он так и не смог. Пока медики залечивали ему раны, Мурашов рассказал следователям, что живет в Ирбите. В Екатеринбург он приехал накануне, якобы весь день провел в храме, а утром отправился «в кино».
200 километров от Ирбита до Екатеринбурга Мурашов преодолел на том самом УАЗе, который потом и спалил. По стечению обстоятельств на этом пути ему не встретился ни один сотрудник ГИБДД. Иначе в наручниках злоумышленник мог бы оказаться гораздо раньше. Прав на вождение у поджигателя, конечно же, не оказалось, собственно, как и документов на машину.
По словам родных и соседей задержанного, в последнее время он часто уезжал из дома и пропадал на несколько месяцев. Близкие подозревают, что мужчина состоял в какой-то секте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». И, судя кадрам с места, имущество повреждено на приличную сумму.
В эти дни в кинотеатре «Космос» проходил уральский фестиваль российского кино. Сегодня на экраны должны были выйти три фильма. После случившегося показы, конечно же, пришлось отменить. Сами кинозалы не пострадали, а вот входная группа в здание выгорела полностью.
200 километров от Ирбита до Екатеринбурга Мурашов преодолел на том самом УАЗе, который потом и спалил. По стечению обстоятельств на этом пути ему не встретился ни один сотрудник ГИБДД. Иначе в наручниках злоумышленник мог бы оказаться гораздо раньше. Прав на вождение у поджигателя, конечно же, не оказалось, собственно, как и документов на машину.
По словам родных и соседей задержанного, в последнее время он часто уезжал из дома и пропадал на несколько месяцев. Близкие подозревают, что мужчина состоял в какой-то секте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». И, судя кадрам с места, имущество повреждено на приличную сумму.
В эти дни в кинотеатре «Космос» проходил уральский фестиваль российского кино. Сегодня на экраны должны были выйти три фильма. После случившегося показы, конечно же, пришлось отменить. Сами кинозалы не пострадали, а вот входная группа в здание выгорела полностью.
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