Жена полицейского
ТВ-Эфир
Жена полицейского
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 22:47
    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав. автомобили, больницы, Екатеринбург, кино, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

    комментировать
    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав

      В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» сегодня разыгрались события, по которым впору снимать фильм. В вестибюль здания врезался УАЗ, в народе известный как «Буханка». За рулем находился житель уральского города Ирбит, который поджег машину и сбежал.

      Злоумышленник оказался пациентом психиатрической клиники. Внятно объяснить, зачем устроил пожар, он так и не смог. Пока медики залечивали ему раны, Мурашов рассказал следователям, что живет в Ирбите. В Екатеринбург он приехал накануне, якобы весь день провел в храме, а утром отправился «в кино».

      200 километров от Ирбита до Екатеринбурга Мурашов преодолел на том самом УАЗе, который потом и спалил. По стечению обстоятельств на этом пути ему не встретился ни один сотрудник ГИБДД. Иначе в наручниках злоумышленник мог бы оказаться гораздо раньше. Прав на вождение у поджигателя, конечно же, не оказалось, собственно, как и документов на машину.

      По словам родных и соседей задержанного, в последнее время он часто уезжал из дома и пропадал на несколько месяцев. Близкие подозревают, что мужчина состоял в какой-то секте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». И, судя кадрам с места, имущество повреждено на приличную сумму.

      смотретьПоджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники
      Поджигателя екатеринбургского кинотеатра разыскивали родственники
      В эти дни в кинотеатре «Космос» проходил уральский фестиваль российского кино. Сегодня на экраны должны были выйти три фильма. После случившегося показы, конечно же, пришлось отменить. Сами кинозалы не пострадали, а вот входная группа в здание выгорела полностью.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru