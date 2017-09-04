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  • 04.09, 15:13
    Семья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами. автомобили, Екатеринбург, задержание, кино, пожары, психиатрия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами

    Семья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами

    1 комментарий
    Семья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами

    Семья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами

    Семья поджигателя екатеринбургского кинотеатра подозревает его в связях с сектантами

      В Екатеринбурге задержали водителя микроавтобуса, который врезался в главный вход местного кинотеатра. В машине были газовые баллоны. Начался сильный пожар. Обошлось без жертв. Подозреваемым оказался один из жителей Свердловской области, который состоит на психиатрическом учете.

      По съемкам с камер видеонаблюдения сразу и не скажешь, что это какая-то спланированная акция. Водитель УАЗа будто уснул за рулем. Автомобиль медленно подъезжает к зданию кинотеатра и врезается в него. Очевидец случившегося спешит на помощь, подумав, что это авария и шоферу нужна помощь. Но выскочивший из машины мужчина оказался цел и невредим. С криками «Сейчас здесь все взлетит на воздух!» он поджигает свой автомобиль.

      Как выяснилось позже, УАЗ был нагружен емкостями с горючим и газовыми баллонами. Пламя быстро перекинулось с машины на входную группу кинотеатра. К счастью все произошло ранним утром, около шести часов, и в здании практически никого не было. Из задымленных помещений пожарные спасли пятерых человек.

      Установить личность злоумышленника труда не составило. Он сам сдал себя, уже через несколько минут обратившись за помощью в травмпункт с обширными ожогами. После знакомства с поджигателем версию «теракт» правоохранители сразу отвергли.

      Водитель УАЗа состоит на учете у психиатра. В Екатеринбург он приехал из города Ирбит на машине, которую месяц назад купил у соседа. По словам родных и соседей задержанного, в последнее время он часто уезжал из дома и пропадал на несколько месяцев. Близкие подозревают, что он состоял в какой-то секте. Мотивы преступления сейчас пытаются выяснить правоохранители.

      В эти дни в кинотеатре «Космос» проходил уральский фестиваль российского кино. Сегодня на экраны должны были выйти три фильма. После случившегося показы, разумеется, пришлось отменить. Сами кинозалы не пострадали. А вот входная группа в здание выгорела полностью.

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